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В ГПУ создали департамент по надзору за преступлениями в условиях вооруженного конфликта

Понедельник, 2 декабря 2019, 16:08

В Генеральной прокуратуре создали Департамент надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.

Источник: пресс-служба ГПУ

Детали: О создании такого департамента сообщил заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов.
По его словам, в прокуратурах Луганской и Донецкой областей создадут соответствующие управления. В Луганской области в этом направлении будет работать Константин Караман.

Кроме того, 2 декабря генпрокурор Руслан Рябошапка назначил начальником департамента Юрия Рудя. До этого Рудь занимал должность начальника управления процессуального руководства по уголовным производствам главной военной прокуратуры.

В департамент конфликтов планируют передать более 200 уголовных производств. Речь идет о глобальных и резонансных преступлениях, в частности, Иловайске и Дебальцевскую трагедию, сбивание самолета рейса MH17, захват АР Крым, "дело моряков", а также факты решения и ведения вооруженной агрессии России, системные пытки и убийства пленных украинских военных и гражданского населения.

Департамент будет осуществлять процессуальное руководство и надзор за досудебным расследованием в вышеуказанных процессах, которые расследуются СБУ и Нацполициею.

Украинская правда
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