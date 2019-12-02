В ГПУ создали департамент по надзору за преступлениями в условиях вооруженного конфликта

В Генеральной прокуратуре создали Департамент надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.

Источник: пресс-служба ГПУ

Детали: О создании такого департамента сообщил заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов.

По его словам, в прокуратурах Луганской и Донецкой областей создадут соответствующие управления. В Луганской области в этом направлении будет работать Константин Караман.

Кроме того, 2 декабря генпрокурор Руслан Рябошапка назначил начальником департамента Юрия Рудя. До этого Рудь занимал должность начальника управления процессуального руководства по уголовным производствам главной военной прокуратуры.

В департамент конфликтов планируют передать более 200 уголовных производств. Речь идет о глобальных и резонансных преступлениях, в частности, Иловайске и Дебальцевскую трагедию, сбивание самолета рейса MH17, захват АР Крым, "дело моряков", а также факты решения и ведения вооруженной агрессии России, системные пытки и убийства пленных украинских военных и гражданского населения.

Департамент будет осуществлять процессуальное руководство и надзор за досудебным расследованием в вышеуказанных процессах, которые расследуются СБУ и Нацполициею.