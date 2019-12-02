Президенту Нацакадемии аграрных наук сообщили о подозрении, идут обыски

Президента Национальной академии аграрных наук Украины Ярослава Гадзало подозревают во вмешательстве в деятельность работника правоохранительного органа.

Источник: пресс-служба полиции Киева

Детали: Следователи указывают, что в октябре 2019 года государственный исполнитель прибыл в Национальную академию аграрных наук для проверки исполнения решения суда о восстановлении в должности одного из директоров государственного предприятия, которое входит в состав учреждения.

Кроме того, государственный исполнитель должен был вручить президенту НААН постановление об открытии исполнительного производства.

Дословно: "Однако подозреваемый (по информации на сайте Национальной академии аграрных наук президентом является Ярослав Гадзало - ред.), действуя умышленно, вмешался в деятельность государственного исполнителя, чтобы помешать исполнению им служебных обязанностей и не допустить объявления ему постановления. В частности, речь идет о применении физической силы высокопоставленным чиновником к государственному исполнителю – он вытолкнул его из своего служебного кабинета и не допустил получения постановления об открытии исполнительного производства".

Детали: Указывается, что сейчас следователи Главного следственного управления Нацполиции в помещении НААН Украины проводят обыск, чтобы изъять видео и другие документы, имеющие значение для расследования уголовного производства. В Академии отказались "Украинской правде" комментировать ситуацию.

В полиции отметили, что следователи в течение 2015-2019 годов начали расследование в 315 криминальных процессах по фактам возможного совершения преступлений должностными лицами НААН Украины и ее структурных подразделений на территории почти всех областей Украины.