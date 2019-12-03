Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Жена редактора "Лиги смеха" Чивурина владеет отелем в Крыму – СМИ

Вторник, 3 декабря 2019, 08:56
Андрей Чивурин

Лариса Чивурина, жена редактора украинского шоу "Лига смеха" и бывшего КВН-щика Андрея Чивурина, через несколько кипрских компаний владеет отелем в аннексированном Крыму, нарушая санкции Евросоюза и Украины.

Источник: почти 2-летнее расследование телеканала "Настоящее время" и антикоррупционного проекта "Муниципальный сканер", получившее название "Крымский архив".

Детали: В схеме владения отелем участвует британский филиал крупнейшего в мире депозитарного американского банка Bank of New York Mellon (депозитарный банк не предоставляет розничные финансовые услуги, но хранит ценные бумаги клиентов и управляет их финансовыми активами – ред.). Поэтому крымский бизнес Чивуриной может нарушать и американские санкции.

Лариса Чивурина через несколько компаний, зарегистрированных на Кипре, владеет пансионатом "Севастополь" в Ялте. Эти же компании связаны с крупной строительно-девелоперской компанией "ТММ", где Чивурина занимает должность финансового директора.

ООО "Пансионат "Севастополь" был зарегистрирован в российском реестре в августе 2016 года и на 1% принадлежит директору Виктору Лактионову, а его остальные 99% принадлежат кипрской TMM Real Estate Development Public Limited.

Эта компания на 13,11% принадлежит британской BNY (Nominees) Limited, зарегистрированной в Лондоне. Она предлагает банковские и инвестиционные услуги и является дочерним предприятием нью-йоркского The Bank of New York Mellon, Inc. – крупнейшего в мире депозитарного банка.

В BNY Mellon "Настоящему времени" ответили, что лишь управляют активами от имени своих клиентов, но отказались комментировать вопросы, связанные с компанией "ТММ" и возможным нарушением санкций.

Еще 86,88% TMM Real Estate Development Public Limited контролирует другая кипрская компания TMM Holdings Limited. Остальное поровну разделено между шестью сотрудниками украинской "ТММ".

В то же время 99,5% акций TMM Holdings Limited владеет та же Лариса Чивурина, а еще по 2,83% акций контролируют замгендиректора украинской "ТММ" по правовым вопросам Юрий Исаев, директор киевского отделения "ТММ" Павел Числовский и главный инженер киевской "ТММ" Владимир Устинов.

 

Редакция "Настоящего Времени" несколько недель пыталась добиться комментария от Чивуриной, но в пресс-службе заявляли, что "она еще не решила".

В пансионате "Севастополь" разговаривать с журналистом НВ отказались.

Власти Кипра на вопросы НВ о возможном нарушении санкций посоветовали обратиться к самим компаниям.

Власти Великобритании и США к моменту публикации расследования свой ответ не прислали.

Предыстория:

  • Россия аннексировала украинский полуостров Крым в феврале-марте 2014 года.
  • Страны Запада ввели против нее экономические санкции. Евросоюз в 2014 году запретил компаниям из ЕС открывать новый бизнес и инвестировать в туристическую отрасль в аннексированном Крыму.
  • "Лига смеха" – проект студии "Квартал 95" Владимира Зеленского, который сейчас является президентом Украины.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрыманнексиясанкциибизнесКвартал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
Крым
Россияне заявили, что на въезде в Крым застряли более 1300 авто
Зеленский о переговорах с Путиным после подхода ВСУ к Крыму: Логичная риторика
Аксенов говорит, якобы возле Керчи сбили крылатую ракету
Последние новости
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
Все новости...
Реклама: