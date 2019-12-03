"Правую руку" Трубы поймали на взятке – Зеленский просит "перезагрузить" ГБР

Президент Владимир Зеленский заявил, что "правая рука" директора Государственного бюро расследований Романа Трубы подозревается в получении $150 тысяч взятки, и призвал Верховную Раду принять законопроект №2116, который должен усовершенствовать ГБР.

Источник: пост Зеленского в Facebook, источники УП в правоохранительных органах, Специализированная антикоррупционная прокуратура

Прямая речь Зеленского: ""Правая рука" директора ГБР подозревается в получении взятки в размере $ 150 000. Еще один аргумент в пользу необходимости перезагрузить руководство Бюро.

Эта организация создавалась как независимая и объективная. Жаль, если эти добрые намерения не сбудутся".

Детали: Зеленский призывал народных депутатов поддержать важные поправки и в целом законопроект №2116 относительно совершенствования работы Государственного бюро расследований.

Источники УП подтвердили, что раньше прошли обыски у близкого соратника Трубы Игоря Щербины. По данным эксперта реанимационного пакета реформ Александра Леменова, Труба является кумом Щербины.

"Украинская правда" обратилась по комментарии в НАБУ, там обещали предоставить информацию позже.

Впоследствии САП сообщила, что в Киеве разоблачили экс-служащего ГПУ, который за 150 тысяч долларов "обещал" закрыть дело против столичного застройщика.

Дословно САП: "Следствием установлено, что бывший чиновник ГПУ при посредничестве предпринимателя требовал со столичного застройщика 150 тысяч долларов США неправомерной выгоды якобы для одного из руководителей правоохранительных органов за закрытие уголовного производства, которое расследуется территориальным управлением этого органа относительно этой компании".

Детали: Экс-начальника Главного следственного управления ГПУ и предпринимателя задержали 3 декабря после получения ими первых 75 тысяч долларов.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным лицам о подозрении по ч. 4 в. 190 (мошенничество), ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 4 ст. 27 (виды соучастников), ч. 4 ст. 369 (взятка) УК Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия. Устанавливаются другие лица, причастные к совершению этого преступления.

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