Производитель вина Villa Krim и коньяка "Жан-Жак" нарушает крымские санкции – СМИ

Один из крупнейших производителей крымских вин и коньяков "Алеф Виналь" работает в обход международных санкций Евросоюза и Украины.

Источник: масштабное расследования телеканала "Настоящее время" и антикоррупционного проекта "Муниципальный сканер", названное "Крымский архив".

Детали: "Алеф-Виналь" знают по винам "Золотая Амфора" и Villa Krim, а также коньякам Klinkov и "Жан-Жак". За этой компанией стоит бизнесмен из Днепра Вадим Ермолаев, который входит в топ-100 богатейших украинцев. Основные мощности предприятия до аннексии находились в Крыму.

Как стало известно во время расследования, компания по-прежнему использует крымское заводы для производства вин, которые, несмотря на международные санкции, успешно продаются в Украине, России, Европе и США.

В Украине компания до сих пор занимает ведущую позицию.

Как выяснили журналисты, после аннексии Крыма в марте 2014 года "Алеф-Виналь" юридически разделил свой бизнес – на украинскую и российскую части. ООО "Алеф-Виналь- Крым" зарегистрировалось в российском реестре в ноябре 2014 года.

При этом среди учредителей группы по-прежнему остаются компании из Кипра, Британских Виргинских островов, а до 2018 года среди опосредованных учредителей была компания из Австрии. Таким образом они нарушили санкции Евросоюза, которые с лета 2014 года запрещают европейским компаниям открывать новый бизнес в аннексированном Крыму.

"Алеф-Виналь-Крым" и "Бурлюк" после аннексии многократно кредитовались у российского Национального коммерческого банка, который находится под санкциями ЕС и США с 2014 года.

С момента аннексии полуострова компании также выполнили не менее четырех контрактов правительства России на общую сумму почти 140 млн рублей ($2 млн). Среди заказчиков, в частности, завод шампанских вин "Новый Свет" и "Севастопольский Винодельческий Завод".

В "Алеф-Винале", находящемся на материковой части Украины, "Настоящее время" заверили, что не имеют активов в аннексированном Крыму и не ведут там свою хозяйственную деятельность. Откуда берется основная часть виноматериалов, в пресс-службе отказались говорить.

В "Алеф-Виналь-Крым" сказали, что их продукция предназначена только для внутрироссийского рынка, в отличие от предприятия в Украине. Но на российской версии сайта утверждается обратное.

За более чем полтора года расследования журналисты обнаружили свыше сотни европейских, американских, российских, украинских компаний, нарушающих международные санкции в отношении Крыма. Среди них – производитель вин Inkerman, производитель водки Medoff и коньяка "Коктебель".

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