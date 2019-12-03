"Слуга народа" уволила заместителя главы фракции

Народного депутата Дмитрия Соломчука освободили от выполнения обязанностей заместителя председателя фракции "Слуга народа".

Источник: спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков на заседании парламента 3 декабря

Прямая речь: "В соответствии с частью 2 статьи 60 закона Украины "О регламенте Верховной Рады Украины" сообщаю об освобождении народного депутата Украины Соломчука Дмитрия Викторовича от исполнения обязанностей заместителя председателя депутатской фракции политической партии" Слуга народа"".

Детали: О причинах увольнения Разумков ничего не сообщил.

Справка: 39-летний уроженец Ровно частный предприниматель Дмитрий Соломчук зашел в Верховную Раду под №33 избирательного списка партии "Слуга народа" на досрочных парламентских выборах 21 июля.