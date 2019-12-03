В России перевернулся автобус с украинцами

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Вторник, 3 декабря 2019, 14:12

На заснеженной трассе в Воронежской области РФ перевернулся автобус с украинцами, пострадали 13 человек.

Источник: МВД РФ в Воронежской области, ТАСС.

Дословно в сообщении МВД: "Сегодня в 12.30 часов на 763 км автодороги М4-"Дон" в Богучарском районе 59-летний водитель междугороднего автобуса "Ман",  двигаясь в сторону юга, не справился с управлением своего транспортного средства и допустил его опрокидывание".

 
фото: мвд рф

Детали: Согласно сообщениям СМИ  в аварию попал автобус, следовавший из Запорожья в Ростов-на-Дону. Всего в автобусе ехали 28 граждан Украины.

В результате ДТП два пассажира госпитализированы, еще 11 пассажиров получили телесные повреждения и осматриваются в больнице

Темы: Росcия украинцы ДТП


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