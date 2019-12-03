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В России перевернулся автобус с украинцами

Вторник, 3 декабря 2019, 13:12

На заснеженной трассе в Воронежской области РФ перевернулся автобус Запорожье - Ростов-на-Дону, пострадали 8 граждан Украины.

Источник: Украинская правда, МВД РФ в Воронежской области, ТАСС.

Дословно в сообщении МВД: "Сегодня в 12.30 часов на 763 км автодороги М4-"Дон" в Богучарском районе 59-летний водитель междугороднего автобуса "Ман",  двигаясь в сторону юга, не справился с управлением своего транспортного средства и допустил его опрокидывание".

 
фото: мвд рф

Детали: Согласно сообщениям СМИ, в результате ДТП два пассажира госпитализированы, еще 11 пассажиров получили телесные повреждения и осматриваются в больнице.

UPD: Заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в комментарии УП подтвердил, что в ДТП попал рейсовый автобус с украинскими регистрационными номерами, следовавший по маршруту Запорожье - Ростов-на-Дону.

Со ссылкой на сообщение консула Украины в РФ он добавил, что в результате инцидента 8 граждан Украины получили травмы различной степени тяжести, один из них - в тяжелом состоянии.

Пострадавшие госпитализированы в Богучарскую центральную  районную клиническую больницу Воронежской области. Консул поддерживает оперативную связь с управлением МЧС РФ по Воронежской области и лечебным учреждением. Дело находится на контроле Департамента консульской службы и посольства Украины в РФ.

Темы: РосcияукраинцыДТП
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