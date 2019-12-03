В Сенате США не нашли доказательств вмешательства Украины в выборы-2016 – СМИ
Комитет Сената США по разведке, контролируемый республиканцами, не нашел доказательств вмешательства Украины в американские выборы 2016 года.
Источник: CNN со ссылкой на источники.
Дословно: "Некоторые республиканские законодатели продолжают ошибочно говорить, что власти Украины вмешались в выборы 2016 года на том же уровне, что и Россия, несмотря на то, что возглавляемый Республиканской партией комитет изучил этот вопрос и почти ничего не нашел в поддержку обвинения.
Комитет допросил бывшего консультанта Национального комитета Демократической партии Александру Чалупу – центральную фигуру в теориях, утверждающих, что Украина вмешалась в выборы, – до закрытия этого аспекта их расследования, согласно источникам.
Комитет рассмотрел любое возможное вмешательство Украины, потому что – как сообщил журналистам 4 октября 2017 года глава комитета сенатор Ричард Барр, республиканец из Северной Каролины, – расследование должно было рассмотреть ряд мер, в том числе "любой сговор во время предвыборной кампании 2016 года".
Детали: По данным CNN, ни одно из разведывательных ведомств США никогда не писало отчет о возможном вмешательстве Украины в выборы 2016 года.
Сенатор-республиканец Марко Рубио сказал CNN, что "ничто не может сравниться с усилиями России", добавив, что действия украинских чиновников и близко не стояли с российскими.
Сенатор Ангус Кинг рассказал, что был на 25 слушаниях и брифингах в сенатском комитете по разведке за последние 3 года, которые касались выборов 2016 года, – и "никогда не слышал ничего о каком-либо участии Украины в выборах 2016 года".
Сенатор-демократ Марк Уорнер отказался комментировать, расследовал ли комитет "вмешательство Украины" в выборы 2016 года, но назвал Россию ответственной за вмешательство в выборы-2016.
Республиканские обвинения во вмешательстве Украины в выборы включают в себя то, что бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Том Боссерт назвал опровергнутой теорией заговора: что именно Украина, а не Россия взломала сервер демократов.
Такую теорию выдвинул президент России Владимир Путин в феврале 2017 года – ее подхватили Дональд Трамп, его адвокат Руди Джулиани и сенатор-республиканец Джон Кеннеди.
Республиканские законодатели все чаще пытаются приравнять действия России и Украины в 2016 году, хотя ни в одном отчете разведки США нет обвинений в адрес Украины, сообщают источники CNN.
Предыстория:
- В январе 2017 года тогда новоизбранный президент США Дональд Трамп допустил, что Россия могла вести хакерские атаки на американские институты, однако заявил, что вмешательство российских хакеров не могло повлиять на результаты выборов американского президента.
- Тогда Разведка США обнародовала доклад о вмешательстве России в выборы США, согласно которой президент Владимир Путин распорядился организовать в 2016 году "кампанию влияния", направленную на выборы президента США с целью подорвать демократический процесс и опорочить кандидата от демократов Хиллари Клинтон.
- В ноябре 2017 года Трамп рассказал, что во время саммита во Вьетнаме спрашивал президента РФ, вмешивался ли тот в американские выборы, – Путин отрицал, и он ему верит.
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