Комитет Сената США по разведке, контролируемый республиканцами, не нашел доказательств вмешательства Украины в американские выборы 2016 года.

Источник: CNN со ссылкой на источники.

Дословно: "Некоторые республиканские законодатели продолжают ошибочно говорить, что власти Украины вмешались в выборы 2016 года на том же уровне, что и Россия, несмотря на то, что возглавляемый Республиканской партией комитет изучил этот вопрос и почти ничего не нашел в поддержку обвинения.

Комитет допросил бывшего консультанта Национального комитета Демократической партии Александру Чалупу – центральную фигуру в теориях, утверждающих, что Украина вмешалась в выборы, – до закрытия этого аспекта их расследования, согласно источникам.

Комитет рассмотрел любое возможное вмешательство Украины, потому что – как сообщил журналистам 4 октября 2017 года глава комитета сенатор Ричард Барр, республиканец из Северной Каролины, – расследование должно было рассмотреть ряд мер, в том числе "любой сговор во время предвыборной кампании 2016 года".

Детали: По данным CNN, ни одно из разведывательных ведомств США никогда не писало отчет о возможном вмешательстве Украины в выборы 2016 года.

Сенатор-республиканец Марко Рубио сказал CNN, что "ничто не может сравниться с усилиями России", добавив, что действия украинских чиновников и близко не стояли с российскими.

Сенатор Ангус Кинг рассказал, что был на 25 слушаниях и брифингах в сенатском комитете по разведке за последние 3 года, которые касались выборов 2016 года, – и "никогда не слышал ничего о каком-либо участии Украины в выборах 2016 года".

Сенатор-демократ Марк Уорнер отказался комментировать, расследовал ли комитет "вмешательство Украины" в выборы 2016 года, но назвал Россию ответственной за вмешательство в выборы-2016.

Республиканские обвинения во вмешательстве Украины в выборы включают в себя то, что бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Том Боссерт назвал опровергнутой теорией заговора: что именно Украина, а не Россия взломала сервер демократов.

Такую теорию выдвинул президент России Владимир Путин в феврале 2017 года – ее подхватили Дональд Трамп, его адвокат Руди Джулиани и сенатор-республиканец Джон Кеннеди.

Республиканские законодатели все чаще пытаются приравнять действия России и Украины в 2016 году, хотя ни в одном отчете разведки США нет обвинений в адрес Украины, сообщают источники CNN.

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