Волынскую ОГА возглавил уроженец Луганщины

389 просмотров
Вторник, 3 декабря 2019, 16:45

Председателем Волынской облгосадминистрации назначен экс-первый заместитель председателя Луганской областной государственной администрации Юрий Погуляйко.

Источник: "Волинські новини", указ президента

Детали: 3 декабря Погуляйко в Луцке представил первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов. По данным местных журналистов, официальная встреча началась почти с двухчасовым опозданием. Трофимов извинился за задержку и объяснил, почему в Луцк не приехал сам Владимир Зеленский.

Прямая речь: "Утром у нас выпал снег, город стоит в пробках, не мог доехать до аэропорта. Президент, учитывая важность Волынской области, хотел быть здесь присутствовать, но неотложные рабочие дела не дали ему такой возможности".

 
Погуляйко - бывший правоохранитель

Дополнительно: Указ о назначении Погуляйко председателем Волынской ОГА, датированный 2 декабря, появился на сайте главы государства во вторник 3 декабря.

Что предшествовало: 28 октября правительство согласовало назначение председателем Волынской ОГА Юрия Погуляйко. По данным местных СМИ, волыняне без энтузиазма встретили новость о вероятном назначении бывшего милиционера, чиновника с Луганщины. На сайте президента даже была зарегистрирована петиция против этого назначения.

Справка: 41-летний Юрий Погуляйко – уроженец села Верхнешевыревка Краснодонского района Луганской области до недавнего времени занимал должность первого заместителя председателя Луганской областной государственной администрации.

Он работал участковым инспектором милиции, оперуполномоченным отделения Государственной службы борьбы с экономической преступностью Краснодонского городского отдела УМВД Украины в Луганской области.

Проходил службу на должностях рядового и руководящего состава в органах внутренних дел МВД Украины в Николаевской, Днепропетровской, Черниговской и Луганской областях, затем в Национальной полиции Украины.

Темы: Волынская область


powered by lun.ua
Материалы по теме
На Волыни найдено тело пропавшего чиновника Луцкого горсовета 16 октября 2019, 21:10
На Волыни пропал без вести чиновник Луцкого горсовета 13 октября 2019, 22:44
Полиция разоблачила служащих УЗ, которые воровали топливо с тепловозов на Волыни 26 июля 2019, 10:12
Все новости
Главные новости
Арахамия объяснил, почему уволил своего заместителя
"Слуга народа" уволила заместителя главы фракции
Убийство ребенка: подозреваемые полгода назад покинули батальон УДА
Пристайко в Лондоне: Мы хотим Ruxit
Все новости
Поиск по сайту
Архив
Весь архів