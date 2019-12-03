Волынскую ОГА возглавил уроженец Луганщины

Председателем Волынской облгосадминистрации назначен экс-первый заместитель председателя Луганской областной государственной администрации Юрий Погуляйко.

Источник: "Волинські новини", указ президента

Детали: 3 декабря Погуляйко в Луцке представил первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов. По данным местных журналистов, официальная встреча началась почти с двухчасовым опозданием. Трофимов извинился за задержку и объяснил, почему в Луцк не приехал сам Владимир Зеленский.

Прямая речь: "Утром у нас выпал снег, город стоит в пробках, не мог доехать до аэропорта. Президент, учитывая важность Волынской области, хотел быть здесь присутствовать, но неотложные рабочие дела не дали ему такой возможности".

Погуляйко - бывший правоохранитель

Дополнительно: Указ о назначении Погуляйко председателем Волынской ОГА, датированный 2 декабря, появился на сайте главы государства во вторник 3 декабря.

Что предшествовало: 28 октября правительство согласовало назначение председателем Волынской ОГА Юрия Погуляйко. По данным местных СМИ, волыняне без энтузиазма встретили новость о вероятном назначении бывшего милиционера, чиновника с Луганщины. На сайте президента даже была зарегистрирована петиция против этого назначения.

Справка: 41-летний Юрий Погуляйко – уроженец села Верхнешевыревка Краснодонского района Луганской области до недавнего времени занимал должность первого заместителя председателя Луганской областной государственной администрации.

Он работал участковым инспектором милиции, оперуполномоченным отделения Государственной службы борьбы с экономической преступностью Краснодонского городского отдела УМВД Украины в Луганской области.

Проходил службу на должностях рядового и руководящего состава в органах внутренних дел МВД Украины в Николаевской, Днепропетровской, Черниговской и Луганской областях, затем в Национальной полиции Украины.