В США опубликован документ об импичменте: Трамп злоупотреблял властью
Комитет по разведке Палаты представителей в Конгрессе США опубликовал доклад об импичменте с обвинением президента Дональда Трампа в злоупотреблении властью.
Источник: NYT
Детали: В документе сообщается, что Трамп оказывал давление на Украину, которая должна была помочь ему победить на президентских выборах 2020 года, и впоследствии препятствовал попыткам Конгресса провести расследование.
Как сообщает издание, доклад будет утвержден во вторник вечером и положит начало следующему этапу импичмента – дебатам демократов и консерваторов в Судебном комитете Палаты представителей.
В ходе дебатов будет решено, направлять ли проект статей об импичменте в Палату представителей на голосование.
Если большинство членов Палаты проголосует за принятие статей об импичменте, Трамп лишится должности президента США.
Затем дело будет передано в Сенат для судебного разбирательства.
Напомним:
- Отчет основан на публичных и закрытых показаниях дипломатов и других должностных лиц администрации президента.
- Свидетели подробно описали, как президент и его союзники пытались заставить Украину объявить о расследовании деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена и других демократов.
- При этом Трамп задержал почти 400 миллионов долларов военной помощи США для Украины, пообещав – в обмен на заявление о расследовании – помощь разблокировать и встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.
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