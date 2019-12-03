В США опубликован документ об импичменте: Трамп злоупотреблял властью

Комитет по разведке Палаты представителей в Конгрессе США опубликовал доклад об импичменте с обвинением президента Дональда Трампа в злоупотреблении властью.

Источник: NYT

Детали: В документе сообщается, что Трамп оказывал давление на Украину, которая должна была помочь ему победить на президентских выборах 2020 года, и впоследствии препятствовал попыткам Конгресса провести расследование.

Как сообщает издание, доклад будет утвержден во вторник вечером и положит начало следующему этапу импичмента – дебатам демократов и консерваторов в Судебном комитете Палаты представителей.

В ходе дебатов будет решено, направлять ли проект статей об импичменте в Палату представителей на голосование.

Если большинство членов Палаты проголосует за принятие статей об импичменте, Трамп лишится должности президента США.

Затем дело будет передано в Сенат для судебного разбирательства.

Напомним: