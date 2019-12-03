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В США опубликован документ об импичменте: Трамп злоупотреблял властью

Вторник, 3 декабря 2019, 20:39
Глава Комитета по разведке Адам Шифф
Anna Moneymaker, The New York Times

Комитет по разведке Палаты представителей в Конгрессе США опубликовал доклад об импичменте с обвинением президента Дональда Трампа в злоупотреблении властью.

Источник: NYT

Детали: В документе сообщается, что Трамп оказывал давление на Украину, которая должна была помочь ему победить на президентских выборах 2020 года, и впоследствии препятствовал попыткам Конгресса провести расследование.

Как сообщает издание, доклад будет утвержден во вторник вечером и положит начало следующему этапу импичмента – дебатам демократов и консерваторов в Судебном комитете Палаты представителей. 

В ходе дебатов будет решено, направлять ли проект статей об импичменте в Палату представителей на голосование.

Если большинство членов Палаты проголосует за принятие статей об импичменте, Трамп лишится должности президента США.

Затем дело будет передано в Сенат для судебного разбирательства.

Напомним:

  • Отчет основан на публичных и закрытых показаниях дипломатов и других должностных лиц администрации президента.
  • Свидетели подробно описали, как президент и его союзники пытались заставить Украину объявить о расследовании деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена и других демократов.
  • При этом Трамп задержал почти 400 миллионов долларов военной помощи США для Украины, пообещав – в обмен на заявление о расследовании – помощь разблокировать и встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

Украинская правда

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Темы: ТрампимпичментСША
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