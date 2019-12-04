"Конец эпохи": Основатели Google Пейдж и Брин ушли с должностей

4907 просмотров
Среда, 4 декабря 2019, 09:53

Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин отошли от управления материнской структурой компании, холдингом Alphabet: Пейдж покинул пост гендиректора, а Брин – президента холдинга.

Источник: "The New York Times", "Радио Свобода"

Детали: Новым руководителем Alphabet будет гендиректор Google Сундар Пичай, который будет сочетать две должности.

Пейдж и Брин продолжат работу в холдинге в качестве членов совета директоров.

Они объяснили свое решение желанием упростить структуру менеджмента Alphabet.

Как отмечается в их письме, через 21 год после основания Google, когда компания достигла "совершеннолетия", пора играть "роль гордых родителей, предлагая советы и любовь, но не ежедневное бурчание".

"The New York Times" называет это концом эпохи для Google, поскольку Пейдж и Брин олицетворяли компанию с момента основания и были двумя самыми влиятельными деятелями технологической отрасли наравне с учредителями Apple и Microsoft, Стивом Джобсом и Биллом Гейтсом.

Предыстория:

  • Сергей Брин и Ларри Пейдж создали Google в 1998 году.
  • В 2015 году компанию реорганизовали в холдинг Alphabet. Тогда же Google возглавил Сундар Пичай.
  • Прибыль Alphabet в 2018 году достигла почти 31 миллиардов долларов. В компании работают более 100 тысяч человек.

Темы: бизнес технологии


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Кабмине хотят отменить книгу учета для ФОПов, которые не платят НДС 4 декабря 2019, 09:55
Зеленский анонсировал 5-процентные кредиты для бизнеса 3 декабря 2019, 16:47
Производитель вина Villa Krim и коньяка "Жан-Жак" нарушает крымские санкции – СМИ 3 декабря 2019, 11:44
Все новости
Главные новости
Закревская прекратила голодовку
Рада не призывает Зеленского просить ПДЧ в НАТО – новый текст заявления
В Офисе Зеленского готовились к "Нормандии", утвердили 5 сценариев
В США опубликован документ об импичменте: Трамп злоупотреблял властью
Все новости
социум

6 вещей, которые стоит сделать в День людей с инвалидностью

мнение

8 причин, почему стоит гулять утром

здоровье

Менструация: что это такое, как пережить месячные и ПМС, в каких случаях идти к врачу

Поиск по сайту
Архив
Весь архів