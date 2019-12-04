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"Конец эпохи": Основатели Google Пейдж и Брин ушли с должностей

Среда, 4 декабря 2019, 08:53

Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин отошли от управления материнской структурой компании, холдингом Alphabet: Пейдж покинул пост гендиректора, а Брин – президента холдинга.

Источник: "The New York Times", "Радио Свобода"

Детали: Новым руководителем Alphabet будет гендиректор Google Сундар Пичай, который будет сочетать две должности.

Пейдж и Брин продолжат работу в холдинге в качестве членов совета директоров.

Они объяснили свое решение желанием упростить структуру менеджмента Alphabet.

Как отмечается в их письме, через 21 год после основания Google, когда компания достигла "совершеннолетия", пора играть "роль гордых родителей, предлагая советы и любовь, но не ежедневное бурчание".

"The New York Times" называет это концом эпохи для Google, поскольку Пейдж и Брин олицетворяли компанию с момента основания и были двумя самыми влиятельными деятелями технологической отрасли наравне с учредителями Apple и Microsoft, Стивом Джобсом и Биллом Гейтсом.

Предыстория:

  • Сергей Брин и Ларри Пейдж создали Google в 1998 году.
  • В 2015 году компанию реорганизовали в холдинг Alphabet. Тогда же Google возглавил Сундар Пичай.
  • Прибыль Alphabet в 2018 году достигла почти 31 миллиардов долларов. В компании работают более 100 тысяч человек.

Темы: бизнестехнологии
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