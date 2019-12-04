Горит Одесский колледж экономики: есть пострадавшие

В Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар, проводится эвакуация из здания.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, "Думская"

Дословно: "Пожарные ликвидируют пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса".

фото ГСЧС

Детали: Возгорание возникло в 10:12 на 3 этаже 6-этажного учебного корпуса.

фото гсчс

Ориентировочная площадь пожара 700 м.кв. Сейчас к тушению привлечены 65 спасателей и 16 единиц техники.

фото гсчс

Информация о пострадавших уточняется.

По данным местного издания "Думская", на месте очень много скорых. Пострадали не менее 10 человек.