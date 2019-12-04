Горит Одесский колледж экономики: есть пострадавшие

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Среда, 4 декабря 2019, 11:06

В Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар, проводится эвакуация из здания.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, "Думская" 

Дословно: "Пожарные ликвидируют пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса". 

 
фото ГСЧС 

Детали: Возгорание возникло в 10:12 на 3 этаже 6-этажного учебного корпуса. 

 
фото гсчс 

Ориентировочная площадь пожара 700 м.кв. Сейчас к тушению привлечены 65 спасателей и 16 единиц техники. 

 
фото гсчс 

Информация о пострадавших уточняется.

По данным местного издания "Думская", на месте очень много скорых. Пострадали не менее 10 человек.

 
Фото dumskaya.net

Украинская правда
Темы: Одесса пожар


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