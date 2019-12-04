В академии аграрных наук продавали должность за миллион долларов – СБУ
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Среда, 4 декабря 2019, 11:27
В столице СБУ задержала двух руководителей среднего звена Национальной академии аграрных наук Украины (НААНУ), которые предлагали приобрести за $1 миллион должность руководителя одного из предприятий академии.
Источник: пресс-служба СБУ
Детали: По данным СБУ, должностные лица требовали $50 тысяч "отката" от коммерсанта за право поставлять сельхозпродукцию на государственные предприятия, подчиненные академии..
Кроме того чиновники сделали поставщику еще одно "бизнес-предложение" - приобрести за $1 млн должность руководителя одного из предприятий академии.
Оперативники спецслужбы совместно с Генпрокуратурой и ГБР задержали обоих фигурантов дела при получении частей неправомерной выгоды.
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