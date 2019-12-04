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В Академии аграрных наук продавали должность за миллион долларов – СБУ

Среда, 4 декабря 2019, 10:27

В столице СБУ задержала двух руководителей среднего звена Национальной академии аграрных наук Украины (НААНУ), которые предлагали приобрести за $1 миллион должность руководителя одного из предприятий академии.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: По данным СБУ, должностные лица требовали $50 тысяч "отката" от коммерсанта за право поставлять сельхозпродукцию на государственные предприятия, подчиненные академии..

Кроме того чиновники сделали поставщику еще одно "бизнес-предложение" - приобрести за $1 млн должность руководителя одного из предприятий академии.

Оперативники спецслужбы совместно с Генпрокуратурой и ГБР задержали обоих фигурантов дела при получении частей неправомерной выгоды.

Темы: СБУкоррупция
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