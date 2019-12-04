Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У Коломойского в Раде есть три нардепа-координатора

Среда, 4 декабря 2019, 11:35

У украинского олигарха Игоря Коломойского есть небольшая группа влияния в Верховной Раде, которая контролируется тремя людьми.

Источник: Статья "Четыре войны Коломойского. Как олигарх возвращает свое влияние" на "Украинской правде"

Дословно: "Глобально влияние Коломойского в Раде осуществляется через трех доверенных координаторов: Игорь Палица, Александр Дубинский, координирующий "своих" мажоритарщиков, и Александр Ткаченко, на которого ориентируется группа киевских мажоритарщиков Зе.

Но в последнее время Ткаченко, который много лет был верным солдатом Коломойского, управляя его холдингом "1+1", начал дрейфовать от олигарха".

Детали: В статье также рассказывается, что "за кулисами жизни фракции "Слуги народа" образуется достаточно большая группа депутатов с рабочим названием "Группа 719" (по номеру комнаты в трускавецком Rixosье, где собирались депутаты). Группа объединяет условное либерально-демократическое крыло "СН".

Одним из инициаторов формализации этой группы был Александр Ткаченко. Один из членов "Группы 719" рассказал "Украинской правде", что Ткаченко устал играть в игры Коломойского. Он также заявил, что "на самом деле верных штыков Коломойского в "Слуге...", которые ходят стройно, сейчас осталось, может, десяток, может, чуть больше".

Читайте также:

  • Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что Украина пора отказаться от Запада и налаживать отношения с Россией.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КоломойскийВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
Коломойский
СБУ разоблачила бизнес-партнера Коломойского на краже 600 млн в первый день вторжения РФ
Схема на "Центрэнерго": суд назначил залог руководителю связанной с Коломойским компании
Суд снова арестовал активы "Укрнефтебурения" Коломойского и партнеров
Последние новости
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
Все новости...
Реклама: