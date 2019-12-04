У Коломойского в Раде есть три нардепа-координатора

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Среда, 4 декабря 2019, 12:35

У украинского олигарха Игоря Коломойского есть небольшая группа влияния в Верховной Раде, которая контролируется тремя людьми.

Источник: Статья "Четыре войны Коломойского. Как олигарх возвращает свое влияние" на "Украинской правде"

Дословно: "Глобально влияние Коломойского в Раде осуществляется через трех доверенных координаторов: Игорь Палица, Александр Дубинский, координирующий "своих" мажоритарщиков, и Александр Ткаченко, на которого ориентируется группа киевских мажоритарщиков Зе.

Но в последнее время Ткаченко, который много лет был верным солдатом Коломойского, управляя его холдингом "1+1", начал дрейфовать от олигарха".

Детали: В статье также рассказывается, что "за кулисами жизни фракции "Слуги народа" образуется достаточно большая группа депутатов с рабочим названием "Группа 719" (по номеру комнаты в трускавецком Rixosье, где собирались депутаты). Группа объединяет условное либерально-демократическое крыло "СН".

Одним из инициаторов формализации этой группы был Александр Ткаченко. Один из членов "Группы 719" рассказал "Украинской правде", что Ткаченко устал играть в игры Коломойского. Он также заявил, что "на самом деле верных штыков Коломойского в "Слуге...", которые ходят стройно, сейчас осталось, может, десяток, может, чуть больше".

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Темы: Коломойский Верховная Рада


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