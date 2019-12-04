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Число жертв пожара в Одессе растет, в больнице скончалась женщина

Среда, 4 декабря 2019, 12:16
Число жертв пожара в Одессе растет, в больнице скончалась женщина

В результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса погибла женщина, пострадали еще 18 человек, из них 7-ро детей.

Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь Одесской мэрии Наталья Мальцева.

"Женщина в тяжелом очень состоянии булла доставлена в больницу. Она умерла. На эту минуту пострадавших 19 человек. Из них 7 детей. В больнице находится 18 человек", - сказала она.

Одесское издание "Думская" сообщает о гибели в больнице преподавательницы колледжа 1976 года рождения.

В то же время "Громадське" со ссылкой на врачей детской областной больницы сообщает, что в результате пожара погибла одна несовершеннолетняя потерпевшая.

Что было раньше: Утром стало известно, что в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3 этаже возник пожар. В результате ДСНС ранее сообщало, что в результате пожара пострадали 12 человек, из них 4-ро пожарных.

Украинская правда
Темы: СМИОдессааварияпожар
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