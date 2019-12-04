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Уже более 20 человек госпитализированы в результате пожара в Одессе

Среда, 4 декабря 2019, 14:15

В результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса погибла женщина, госпитализированы еще 21 человек.

Источник: Facebook-страница министра образования Анны Новосад, полиция Одесской области

Полиция дословно: "Всего в медицинские учреждения госпитализированы 22 человека. Из них одна женщина (о которой сообщалось ранее) умерла".

Прямая речь Новосад: "На место уже выехал Олег Шаров, генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых МОН. Он будет помогать эффективно реагировать на потребности заведения учитывая помощь, которую может оказать Министерство".

Что было раньше: Утром стало известно, что в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3 этаже возник пожар. ДСНС ранее сообщало, что в результате пожара пострадали 12 человек, из них 4-ро пожарных.

Украинская правда
Темы: Одессапожар
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