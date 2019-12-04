Труханов назвал вероятную причину пожара в Одесском колледже

1203 просмотра
Среда, 4 декабря 2019, 15:38

В Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где произошел пожар со многими пострадавшими, не было отопления, поэтому там могли пользоваться электрообогревателями.

Источник: Укринформ со ссылкой на слова мэра Одессы Геннадия Труханова во время заседания исполкома

Прямая речь: "Будем выяснять, почему не было отопления, кто виноват, почему возник пожар".

Детали: Мэр общался во дворе колледжа с родителями, которые и рассказали ему, что в помещении не было отопления, поэтому, возможно, были включены электрические приборы.

Что было раньше: Утром стало известно, что в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3 этаже возник пожар. По последним данным в результате пожара погибла преподаватель колледжа, госпитализирован еще 21 человек.

Темы: Одесса пожар


powered by lun.ua
Материалы по теме
Уже более 20 человек госпитализированы в результате пожара в Одессе 4 декабря 2019, 15:15
Число жертв пожара в Одессе растет, в больнице скончалась женщина 4 декабря 2019, 13:16
Пожар в Одессе разрослась: пострадали 12 человек, из них 4 пожарных 4 декабря 2019, 12:12
Все новости
Главные новости
Рада запретила импорт электричества из России
Для Института нацпамяти нашли замену Вятровичу
Кабмин уволил нескольких ключевых чиновников
Число жертв пожара в Одессе растет, в больнице скончалась женщина
Все новости
тест

Как хорошо вы понимаете эмоции своего кота

еда

Безопасны ли сыры с плесенью и есть ли у них антибиотики?

мнение

8 причин, почему стоит гулять утром

Поиск по сайту
Архив
Весь архів