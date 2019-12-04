Труханов назвал вероятную причину пожара в Одесском колледже

В Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где произошел пожар со многими пострадавшими, не было отопления, поэтому там могли пользоваться электрообогревателями.

Источник: Укринформ со ссылкой на слова мэра Одессы Геннадия Труханова во время заседания исполкома

Прямая речь: "Будем выяснять, почему не было отопления, кто виноват, почему возник пожар".

Детали: Мэр общался во дворе колледжа с родителями, которые и рассказали ему, что в помещении не было отопления, поэтому, возможно, были включены электрические приборы.

Что было раньше: Утром стало известно, что в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3 этаже возник пожар. По последним данным в результате пожара погибла преподаватель колледжа, госпитализирован еще 21 человек.