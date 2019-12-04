СБУ задержала "единоросса", который приехал за украинским паспортом

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Среда, 4 декабря 2019, 18:25

Служба безопасности Украины задержала на админгранице с аннексированным Крымом члена российской партии "Единая Россия" Игоря Кучерявого.

Источники: пресс-служба СБУ

Дословно: "На административной границе с временно оккупированной территории АР Крым контрразведчики Службы безопасности Украины задержали активного сторонника аннексии полуострова, члена российской правящей политической партии "Единая Россия" Игоря Кучерявого".

"Контрразведчики спецслужбы получили информацию, что член так называемого Севастопольского регионального отделения партии "Единая Россия" планирует прибыть на материковую часть для получения украинского паспорта".

Детали: В СБУ заявили, что Кучерявый известен своей антиукраинской позицией. В 2014 Кучерявый способствовал российской оккупации Крымского полуострова. В частности, он причастен к организации блокпостов в Севастополе и охране общественного порядка.

Кучерявый также был награжден медалью Минобороны РФ "За возвращение Крыма" и юбилейным знаком ФСБ РФ "Ветераны спецслужб России Защитникам Крыма и Севастополя".

 

Сейчас решается вопрос о сообщение ему о подозрении в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК.

Украинская правда


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