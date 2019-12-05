Возросло количество украинцев, которые хотят присоединиться к ЕС – опрос

53% граждан уверены, что Украина должна в перспективе присоединиться к Европейскому Союзу, Евразийский экономический союз с Россией, Беларусью и Казахстаном выбирают 13%.

Источник: результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии 4-19 ноября

Дословно: "Внешнеполитическая ориентация на Россию существенно упала после аннексии Крыма, а особенно – после военной агрессии России на Донбассе. Правда, большинство из тех, кто возлагал надежды на присоединение к союзу с Россией, перешли в ряды тех, кто считает, что Украине не нужно присоединяться ни к Европейскому, ни к Евразийскому союзу".

Детали: Тех, кто считает, что не стоит идти ни в один союз – 24%.

Больше всего ориентация на ЕС поддерживается в Западном (71%) и Центральном (60%) регионах.

В Южном регионе 32% поддерживают ориентацию на ЕС и столько же – 31% – считают, что Украине не стоит присоединиться ни к Европейскому, ни к Евразийскому союзу, а 24% предпочитают Евразийский союз с Россией.

Похожая ситуация и на Востоке: 34% за Европейский союз, 30% – за неприсоединение ни к одному из союзов, а 27% – поддерживают ориентацию на Евразийский союз.

Стоит отметить, что накануне парламентских выборов, желание в перспективе присоединиться к ЕС озвучивали 60,7% граждан, в экономический союз с Россией метили 7,9%, не хотели в будущем присоединиться ни к одному союзу 23,1%.

Больше всего сторонников европейской интеграции среди избирателей партии "Европейская солидарность" – 90% и "Слуга народа" – 54%.

В то же время 60% избирателей "Оппозиционной платформы – За жизнь" считают, что Украине следует присоединиться к Евразийскому союзу с Россией, Беларусью и Казахстаном, и только 8% поддерживают ориентацию на ЕС.

По мнению украинцев, больше всего мешают Украине стать членом ЕС проблемы с коррупцией (44%), недостаточный экономическое развитие Украины (40%) и низкий уровень жизни населения (34%). Войну на Донбассе в этом контексте указали 20% опрошенных.

Среди того, что Европейский Союз должен сделать для ускорения реформ в Украине, – 22% называют "больше давить на украинскую власть в вопросе реформ", 15% – "более открыто противостоять России", 14% – "проявлять больший интерес к защите украинской границы и предоставить Украина оружие" и 13% – "больше поддерживать украинскую талантливую молодежь".

Опрос проходил с 4 по 19 ноября в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме оккупированных Крыма и Донбасса. В результате полевого этапа была собрана 2041 анкета. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Опрос был осуществлен при финансовой поддержке представительства Европейского Союза в Украине.