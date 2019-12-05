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В Раде двое "слуг народа" подрались из-за женщины-депутата

Четверг, 5 декабря 2019, 11:43
В Раде двое слуг народа подрались из-за женщины-депутата

Двое нардепов от "Слуги народа" подрались на утреннем заседании Верховной Рады 5 декабря.

Источник: заседание Верховной Рады, источники УП в "Слуге народа", нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко в Facebook, комментарий нардепа от "СН" Ирины Верещук "Интерфакс-Украина", Гео Лерос в комментарии УП

Прямая речь спикера ВР Дмитрия Разумкова: "Уважаемые коллеги, успокойтесь! Прекратите в зале драку. Как в детском саду. Рассядьтесь каждый на свои места. Ну, взрослые же люди. Возвращаемся к работе". 

 

Прямая речь Геращенко: "В свое время я дала прогноз, что первая сессионная драка состоится между слугами. Только что Максим Бужанский напал на своего коллегу по фракции Гео Лероса. Он забежал в сектор "Европейской Солидарности", затащил его за колонны, и нашим депутатам пришлось останавливать драку и выгнать хулигана из нашего сектора". 

Детали: Геращенко добавила, что фракция "ЕС" просила дать им 1 минуту на выступление, чтобы просить регламентный комитет немедленно рассмотреть этот случай на своем заседании и отстранить Бужанского от сессионных заседаний, но спикер Рады Дмитрий Разумков слова фракции не дал.

По данным источников УП в "СН", Бужанский набросился на Лероса якобы из-за того, что тот оскорбил в чате депутата от "Слуги народа" Ирину Верещук.

Позже это подтвердила сама Верещук. Она заявила, что требует публичного извинения от своего коллеги из фракции Гео Лероса за оскорбления в ее адрес во внутреннем чате фракции.

По ее словам, она просила Лероса извиниться еще 4 декабря, поскольку "матом писать нехорошо".

Верещук рассказала, что в чате обсуждались законопроекты, которые стоят в повестке дня 5 декабря.

На это Лерос заявил: если Верещук считает, что он ее действительно обидел, то пусть покажет эту переписку.

Нардеп утверждает, что "никто ее не обижал".

На уточнение журналистов, выражался ли он нецензурно в отношении обсуждения законопроектов, он сказал: "Да", но добавил, что его высказывания "не касались личностей".

Лерос также уточнил, что Бужанский не является участником упомянутого чата, поэтому он мог получить "ложную информацию".

Ирина Балачук, Роман Кравец, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная РадаСлуга народадрака
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