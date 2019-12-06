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"Сейчас надо сберечь страну": Лукашенко назначил нового главу Администрации

Пятница, 6 декабря 2019, 02:35

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил первого заместителя председателя КГБ Игоря Сергеенко главой Администрации президента 

Источник: tut.by со ссылкой на местное СМИ

Прямая речь: "Что касается Администрации президента, то, Игорь Петрович (Сергеенко), я сошелся на вашей кандидатуре. Много было обсуждений, разговоров. Что меня склонило больше всего — ваша работа в комитете госбезопасности была связана с проблемами, которыми приоритетно занимается Администрация. Это кадры, их чистота, политические, социально-политические вопросы. Вы очень хорошо этим владеете".

Детали: Лукашенко подчеркнул, что Администрация — это политический штаб президента, фактически его лицо. 

Прямая речь: "Вы патриот, преданный делу человек, опытный. Надо нам поработать так всем, чтобы новое поколение пришло и смогло продолжить работу, которую мы начали, смогло сохранить страну. Сейчас надо сберечь страну".

Напомним:

  • Предыдущий глава Администрации - Наталья Кочанова отработала в АП три года и направлена в Совет Республики по президентской квоте.

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Темы: ЛукашенкоБеларусь
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