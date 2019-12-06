В Австралии нашли партию наркотиков почти на миллиард долларов

Австралийская полиция обнаружила рекордную партию метамфетамина на сумму 820 млн. долларов США.

Источник: CNN

Дословно: "Австралийские правоохранители обнаружили рекордную партию метамфетамина на сумму 820 миллионов долларов. Наркотики были спрятаны в стереодинамиков, которые были привезены из Таиланда".

Детали: По данным полиций, речь идет о 1596 кг метамфетамина.

Также в ходе осмотра нескольких мест в Мельбурне было обнаружено еще 37 кг героина стоимостью 12,6 млн. долларов США.

Трем подозреваемым по делу грозит пожизненный срок лишения свободы.