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В Австралии нашли партию наркотиков почти на миллиард долларов

Пятница, 6 декабря 2019, 03:29

Австралийская полиция обнаружила рекордную партию метамфетамина на сумму 820 млн. долларов США.

Источник: CNN

Дословно: "Австралийские правоохранители обнаружили рекордную партию метамфетамина на сумму 820 миллионов долларов. Наркотики были спрятаны в стереодинамиков, которые были привезены из Таиланда".

Детали: По данным полиций, речь идет о 1596 кг метамфетамина.

Также в ходе осмотра нескольких мест в Мельбурне было обнаружено еще 37 кг героина стоимостью 12,6 млн. долларов США.

Трем подозреваемым по делу грозит пожизненный срок лишения свободы.

 
 

Темы: Австралияполицияконтрабанда
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