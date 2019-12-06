В Австралии нашли партию наркотиков почти на миллиард долларов
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Пятница, 6 декабря 2019, 04:29
Австралийская полиция обнаружила рекордную партию метамфетамина на сумму 820 млн. долларов США.
Источник: CNN
Дословно: "Австралийские правоохранители обнаружили рекордную партию метамфетамина на сумму 820 миллионов долларов. Наркотики были спрятаны в стереодинамиков, которые были привезены из Таиланда".
Детали: По данным полиций, речь идет о 1596 кг метамфетамина.
Также в ходе осмотра нескольких мест в Мельбурне было обнаружено еще 37 кг героина стоимостью 12,6 млн. долларов США.
Трем подозреваемым по делу грозит пожизненный срок лишения свободы.
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