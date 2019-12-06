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Россия требует исключить оккупированный Крым из резолюции ОБСЕ

Пятница, 6 декабря 2019, 09:22
Россия требует исключить оккупированный Крым из резолюции ОБСЕ

Российская делегация в ОБСЕ требует исключить из декларации министерской встречи, которая проходит 5-6 декабря в Братиславе, вопрос временно оккупированного Крыма.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Он отметил, что делегация РФ настаивает на исключении из подготовленного проекта декларации ОБСЕ любых упоминаний о Крыме. По словам Чубарова, в документе хотели вспомнить, что ОБСЕ и в дальнейшем следует уделять внимание временно оккупированному Крыму, используя все имеющиеся инструменты.

"В связи с этим от имени высшего представительного органа коренного народа Крыма - Меджлиса крымскотатарского народа, призываем министров иностранных дел стран-участниц ОБСЕ не поддаваться на шантаж российской делегации", - говорится в обращении Чубарова.

О блокировании документа сообщил также бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов, который вместе с Романом Сущенко накануне выступил перед делегатами ОБСЕ в Братиславе.

"С Ромой Сущенко после выступления в ОБСЕ. Мы говорим о российской агрессии, наших пленных, а враги тем временем блокируют включение в итоговую резолюцию вопрос деоккупации Крыму", - написал Сенцов в Facebook.

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Темы: ОБСЕКрымРосcия
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