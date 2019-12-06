Зеленский поздравил военных: Возвращайтесь живыми

Президент Владимир Зеленский поздравил военных с Днем Вооруженных сил и пообещал вернуть всех удерживаемых украинцев и оккупированные территории.

Источник: видео на странице Зеленского в Facebook

Прямая речь: "Дорогие наши защитники! Все, кто отважно защищает Родину на суше, воде и в воздухе. Те, кто сейчас стоит на страже нашей безопасности, и те, кто отдал жизнь за Украину. Ежедневно, особенно сегодня, в День Вооруженных Сил, каждый украинец от всего сердца говорит вам: "Спасибо". За вашу доблесть, храбрость и выдержку. За наши мирные города, наши мирные села, спокойный сон и чистое небо.

Мы действительно хотим мира, мы не хотим ежедневно терять лучших! И мы обязательно вернем наших людей и наши территории. Донбасс – это Украина! Луганск – это Украина! Крым – это Украина.

Искренне поздравляю вас с праздником и желаю самого главного – пусть независимо от сложности боевых задач ваши родные и близкие всегда получают от вас столь желанное смс-сообщение: "Со мной все хорошо, со мной все в порядке". Возвращайтесь живыми!".

Детали: По словам Зеленского, все помнят, как сложно было 5 лет назад, когда в армии многого не было, но украинцы выстояли, потому что имели "волю и непобедимый дух".

Он также напомнил, что уровень доверия украинцев к армии очень высок. И пообещал, что власть будет делать все, чтобы военные это чувствовали: в условиях, вооружении, достойном обеспечении.

Зеленский также уверяет, что после достижения долгожданного мира "мощное украинское войско останется приоритетом, потому что это гарантия свободы и независимости".