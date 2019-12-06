НАБУ взялось за "слугу народа" Холодова после выхода расследования "Схем"

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Пятница, 6 декабря 2019, 11:20

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство относительно нардепа от "Слуги народа" Андрея Холодова после публикации журналистского расследования.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на ответ НАБУ на запрос

Дословно НАБУ: "4 декабря детективами НАБУ внесены сведения в ЕРДР по факту возможного совершения уголовного преступления, предусмотренного ч.2. ст.15, ч.2. 364 Уголовного кодекса Украины, а именно: законченного покушения на совершение преступления в виде злоупотребления властью или служебным положением".

 

Детали: Издание напомнило, что журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" пришли к выводу, что Холодов отстаивал свои интересы, когда лоббировал в Верховной Раде правку, которая увеличивает заработки для розничных торговцев табаком.

Расследователи установили, что "слуга народа" через ряд подставных лиц и номинальных держателей таки связан с табачным бизнесом. В частности, с розничной торговлей сигаретами в киосках и оптовым поставками табачных изделий в точки продаж.

Выяснилось, что фирма, на которую записаны столичные киоски, где торгуют сигаретами, принадлежит кипрской компании, которая была основана в имении семьи Андрея Холодова на Кипре в городе Лимассол.

Позже депутат отмечал, что кипрская компания, на которую заведен этот бизнес, была продана "другому владельцу" еще в 2018 году, но не смог сказать, кому именно.

Темы: НАБУ Слуга народа коррупция


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