Для каждого второго украинца война на Донбассе – российская агрессия

45% украинцев считают конфликт на Донбассе российской агрессией против Украины с использованием местных боевиков.

Источник: результаты опроса фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 4 по 19 ноября

Дословно: "Большинство украинцев (45%) определяют конфликт на Донбассе как российскую агрессию против Украины с использованием местных боевиков ...