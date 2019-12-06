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Для каждого второго украинца война на Донбассе – российская агрессия

Пятница, 6 декабря 2019, 10:39
Для каждого второго украинца война на Донбассе – российская агрессия

45% украинцев считают конфликт на Донбассе российской агрессией против Украины с использованием местных боевиков.

Источник: результаты опроса фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 4 по 19 ноября

Дословно: "Большинство украинцев (45%) определяют конфликт на Донбассе как российскую агрессию против Украины с использованием местных боевиков...

Значительно меньшую поддержку получили другие точки зрения, такие как: "внутренний конфликт в Украине, где одну из сторон поддерживает Россия" (17%), "война России с Западом на территории Украины" (13%), "чисто внутренний гражданский конфликт в Украине" (12%)".

Детали: Отмечается, что значительная часть населения юга (22%) и востока (21%) рассматривают конфликт на Донбассе как "чисто внутренний гражданский конфликт в Украине". Такая интерпретация наиболее распространена среди сторонников "Оппозиционной платформы - За жизнь" - 31%.

 

Кроме того 30% украинцев считают, что цель российского вторжения на Донбасс - покорение украинского государства и включение его в сферу влияния РФ.

Еще 18% граждан считают, что вторжение РФ на Донбасс было осуществлено с целью присоединения к РФ южных и восточных областей Украины. Лишь 9% граждан верят, что целью вторжения была защита русскоязычных граждан (однако если на Западе так думают лишь 3% граждан, то на Востоке - 22%).

Значительная часть опрошенных не смогла ответить на этот вопрос.

 

Для большинства украинцев цель украинского сопротивления российской агрессии заключается в том, чтобы восстановить территориальную целостность и суверенитет Украины в международно-признанных границах (39%) и защитить государственную независимость и право украинского народа самостоятельно определять собственное будущее (31%), 21% граждан не определились с ответом на этот вопрос.

 

Опрос проводился с 4 по 19 ноября 2019 года во всех областях Украины, кроме Автономной Республики Крым. В Донецкой и Луганской областях опросы проводились только на территориях, контролируемых Украиной. В результате полевого этапа была собрана 2041 анкета. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Опрос осуществлен при финансовой поддержке представительства Европейского Союза в Украине.

Украинская правда

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Темы: опроссоциологияДонбассвойнаРосcия
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