Для каждого второго украинца война на Донбассе – российская агрессия

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Пятница, 6 декабря 2019, 11:39

45% украинцев считают конфликт на Донбассе российской агрессией против Украины с использованием местных боевиков.

Источник: результаты опроса фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 4 по 19 ноября

Дословно: "Большинство украинцев (45%) определяют конфликт на Донбассе как российскую агрессию против Украины с использованием местных боевиков ...

Украинская правда
Темы: опрос социология Донбасс война Росcия


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