Для каждого второго украинца война на Донбассе – российская агрессия
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Пятница, 6 декабря 2019, 11:39
45% украинцев считают конфликт на Донбассе российской агрессией против Украины с использованием местных боевиков.
Источник: результаты опроса фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 4 по 19 ноября
Дословно: "Большинство украинцев (45%) определяют конфликт на Донбассе как российскую агрессию против Украины с использованием местных боевиков ...
Украинская правда
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