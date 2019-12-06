Увеличилось число украинцев, допускающих некоторые компромиссы ради мира

475 просмотров
Пятница, 6 декабря 2019, 11:50

Более половины опрошенных украинцев считают, что ради мира стоит соглашаться на компромиссы, но не на все.

Источник: ноябрьский опрос фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и КМИС

Детали: Лишь 14% украинцев считают, что ради мира стоит соглашаться на любые компромиссы по сравнению с июнем 2019 года количество сторонников этой точки зрения уменьшилось на 6%.

Еще 58,5% респондентов считают, что ради мира стоит соглашаться на компромиссы, но не на все (по сравнению с 49% в июне 2019).

Эта позиция – "идти на компромиссы, но не на все" преобладает во всех регионах: Западном (57%), Центральном (53%), Южном (60%), Восточном (67%).

На любые компромиссы более склонны идти граждане в Южном (24%) и Восточном (18%) регионах и значительно меньше - в Центральном (10%) и Западном (13%) регионах.

Зато на Западе (29%) и в Центре (20%) по сравнению больше тех, кто думают, что мир на Донбассе может установиться только с позиции силы – когда одна из сторон победит.

На любые компромиссы всего готовы идти избиратели "Оппозиционной платформы - За жизнь" (около 33%), меньше - избиратели "Слуги народа" (около 14%), меньше всего - "Европейской солидарности" (всего около 5%).

 

По-прежнему граждане Украины считают неприемлемыми большинство компромиссов, на которых настаивает Россия, со ссылкой на Минские договоренности.

Наименее приемлемыми является проведение выборов на условиях боевиков (неприемлемо для 66% и только для 16% - приемлемо), амнистия всем участникам боевых действий против украинских войск (63% против 19%) и формирование силовых органов ОРДЛО только из местных представителей (56% против 21%).

 
 

Большей готовностью идти на те или иные компромиссы отличаются Юг и Восток - 41% и 53,5%, соответственно, считают приемлемым закрепление в Конституции "особого статуса" ОРДЛО; для около 60% жителей этих регионов приемлемо согласиться на нейтральный и внеблоковый статус Украины; предоставления русскому языку статуса государственного приемлемо для 51,5% на Юге и 70% на Востоке; 64-67% граждан в обоих регионах готовы на восстановление торговли с оккупированными территориями.

Дополнительно: Общенациональное исследование общественного мнения населения Украины было проведено Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 4 по 19 ноября 2019 года.

В 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий методом полевого этапа социологи собрали 2041 анкету.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Опрос был осуществлен при финансовой поддержке Представительства Европейского Союза в Украине.

Для сравнения приводятся результаты общенациональных опросов, проведенных Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии (9-19 октября 2015 года) и Центром Разумкова (11-16 мая 2016, 9-13 июня 2017, 19- 25 мая 2018, 19-25 декабря 2018, 13-20 июня 2019 года).

Украинская правда
Темы: социология


powered by lun.ua
Материалы по теме
Для каждого второго украинца война на Донбассе – российская агрессия 6 декабря 2019, 11:39
Зеленский посоветовал тем, кто чувствует себя россиянами на Донбассе, ехать в РФ 2 декабря 2019, 13:48
ОБСЕ: 67% женщин в Украине пережили насилие 28 ноября 2019, 12:21
Все новости
Главные новости
Россия требует исключить оккупированный Крым из резолюции ОБСЕ
Онищенко в немецкой тюрьме ожидает решения суда
Новости 5 декабря: Зеленский на обложке Time, интервью Ермака
На пепелище в Одесском колледже нашли тело женщины
Все новости
Фото

Календарь Pirelli решил сделать темой 2020 года шекспировскую Джульетту

рейтинги

20 лучших песен 2019 года. Версия The Guardian

здоровье

26 способов улучшить свою иммунную систему дома

Поиск по сайту
Архив
Весь архів