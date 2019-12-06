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Большинство украинцев одобряют разведение на Донбассе

Пятница, 6 декабря 2019, 10:51
Большинство украинцев одобряют разведение на Донбассе

60% украинцев положительно относятся к процессу разведения сил и средств на Донбассе, 27% – оценивают такие шаги отрицательно.

Источник: результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 4 по 19 ноября

Дословно: "Отношение граждан к разведению военных сил на Донбассе скорее положительное (60% положительных оценок против 27% отрицательных, остальные не определились)".

 

Детали: Социологи отмечают, что имеются существенные региональные различия. Если на Юге и Востоке 74-79% граждан положительно оценивают такой шаг, то в Центре Украины таких 53%, а на Западе – 47%.

Почти единогласно такое решение поддерживают избиратели "Оппозиционной платформы – За жизнь" (90%), среди сторонников "Слуги народа" 69% оценивают это решение положительно, 20% – отрицательно и еще 10% не определились.

А с избирателями "Европейской солидарности" ситуация противоположная – 19% одобряют разведение войск, а 72% относятся к этому критически.

Опрос проводился с 4 по 19 ноября в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме оккупированных Крыма и Донбасса.

В результате полевого этапа была собрана 2041 анкета. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Опрос был осуществлен при финансовой поддержке Представительства Европейского Союза в Украине.

Украинская правда
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