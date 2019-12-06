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Украинцы преимущественно считают, что "сепаратисты" воюют за зарплату РФ

Пятница, 6 декабря 2019, 11:27
Украинцы преимущественно считают, что сепаратисты воюют за зарплату РФ

29% украинцев считают, что основным мотивом борьбы "сепаратистов" на Донбассе есть зарабатывания денег, которые Россия платит участникам боевых действий.

Источник: результаты опроса фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 4 по 19 ноября

Дословно: "Наибольшая доля украинцев считает, что целью борьбы "сепаратистов" на Донбассе является простое зарабатывание денег, которые Россия платит участникам боевых действий (29%)".

Детали: Отмечается, что остальные варианты выбирали гораздо меньше: "объединение с Россией" - 17%, "стремление к перераспределению собственности в свою пользу" - 11%, "сопротивление навязыванию украинской идентичности русскоязычному населению" - 9,5% , "защита местного населения от угрозы уничтожения со стороны "бандеровцев" - 9%, реставрация форм жизни советских времен - 3%.

Затруднились ответить - 21% опрошенных.

 

Опрос проводился с 4 по 19 ноября 2019 года во всех областях Украины, кроме Автономной Республики Крым. В Донецкой и Луганской областях опросы проводились только на территориях, контролируемых Украиной. В результате полевого этапа была собрана 2041 анкета. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Опрос осуществлен при финансовой поддержке представительства Европейского Союза в Украине.

Украинская правда

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Темы: опросДонбасссоциологиясепаратизм
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