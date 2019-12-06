Меркель запланировала двусторонние переговоры с Зеленским и Путиным в Париже

Канцлер Германии Ангела Меркель в рамках саммита "нормандской четверки" в Париже планирует провести двусторонние встречи с президентами Украины и России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении заместителя спикера немецкого правительства Ульрике Деммер, обнародованном на правительственном сайте.

По ее словам, на 15:00 у Меркель запланированы двусторонние встречи. Сначала она поговорит с Путиным, потом - с Зеленским. После состоится совместная рабочая сессия с участием четырех лидеров.

"В результате встречи на высшем уровне федеральное правительство надеется на новый толчок для мирного процесса и договоренность о следующих шагах", - отметила Деммер.

Напомним:

9 декабря в Париже состоится встреча лидеров стран "нормандской четверки".

Помощник президента Украины Андрей Ермак накануне в Лондоне заявил, что важнейшим этапом выполнения Минских договоренностей будет проведение местных выборов на территориях, которые сегодня не подконтрольны Украины.