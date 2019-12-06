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Венецианская комиссия: Россия может быть в ПАСЕ несмотря на аннексию, но санкции имеют основания

Пятница, 6 декабря 2019, 12:15
Венецианская комиссия: Россия может быть в ПАСЕ несмотря на аннексию, но санкции имеют основания

Парламентская ассамблея Совета Европы не должна отказывать в признании полномочий депутатов из государства-члена СЕ, которое аннексировало часть другой страны.

Такой вывод утвердила в пятницу Европейская комиссия "За демократию через право", более известная как Венецианская комиссия (ВК).

Содержание решения ВК, которое известно "Европейской правде", будет официально обнародовано в понедельник. Этот вывод был подготовлен по запросу регламентного комитета ПАСЕ для разъяснения того, имеет ли Ассамблея право признавать полномочия делегации Госдумы, учитывая то, что в избрании ее депутатов по партийным спискам участвовали избиратели из оккупированного и незаконно аннексированного Крыма.

"Венецианка" подтвердила, что и у самого Совета Европы, и у его государств-членов "есть четкое обязательство не признавать аннексию, явно или неявно".

Документ подчеркивает, что обязанность отказываться признавать аннексию распространяется также на ПАСЕ. Однако, по мнению ВК, "это не обязательно должно приводить к лишению полномочий всей делегации той страны, которая осуществила аннексию (т.е. России. - ЕП)". То есть наличие в составе РФ аннексированного Крыма еще не лишает российских депутатов права на участие в работе ПАСЕ.

По данным "Европейской правды", "Венецианка" при этом отметила возможность применения других санкций/ограничений в ПАСЕ против депутатов от РФ, избранных по партийным спискам, только лишь из-за факта голосования за них в аннексированном Крыму, причем в отдельных случаях возможно даже полное лишение полномочий всех или части российских делегатов.

В частности, значение имеет то, были ли крымские голоса решающими для избрания депутатов или партии, попавших в Госдуму. ПАСЕ, принимая решение о признании полномочий, "должна оценивать влияние включения аннексированной территории на финальные результаты выборов... и определить, должны ли полномочия быть подтверждены или отменены, в целом или частично", - подчеркивает решения ВК.

Также отмечается, что ПАСЕ может со временем увеличить список возможных санкций в отношении государства, осуществившего аннексию.

Анализ концентрируется на тех российских депутатах, которые были избраны по партийным спискам, однако решение содержит косвенные указания на то, что у мажоритарных депутатов Думы, избранных в Крыму, или же членов Совета Федерации есть все основания не быть признанными в качестве членов ассамблеи.

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