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Группа фармкомпаний подкупила врачей, чтобы те выписывали их препараты

Пятница, 6 декабря 2019, 14:43
Группа фармкомпаний подкупила врачей, чтобы те выписывали их препараты

Правоохранители разоблачили группу фармацевтических компаний, которая подкупила врачей для продвижения своих лекарственных средств и увеличения их продаж.

Источник: пресс-служба Нацполиции

Дословно: "В течение 2018-2019 годов служебные лица и представители группы компаний систематически предоставляли врачам учреждений здравоохранения на территории города Киева и других областей неправомерную выгоду.

За это медики, используя свои полномочия, при назначении пациентам лекарств предпочитали медицинские препараты именно этой группы компаний.

По предварительным данным сумма предоставленных "вознаграждений" составляет 140 млн гривен".

Детали: Отмечается, что деньги на такую ​​"промо-кампанию" находили благодаря уклонению от уплаты налогов. Схема состояла в совершении фиктивных сделок с коммерческими структурами.

У предприятий заказывали рекламные услуги или услуги по организации проведения медийных мероприятий, которые фактически не предоставлялись.

Структуры получали от фармкомпаний деньги, которые перечисляли на карточные счета подконтрольных физических лиц предпринимателей.

В дальнейшем передавали эти средства представителям предприятий фармацевтической бизнес-группы.

Оперативники провели обыски в офисных помещениях и по месту жительства их должностных лиц, а также других лиц, которые могут быть причастны к "схеме".

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 368-4 (подкуп лица, которое предоставляет публичные услуги) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК.

Досудебное расследование продолжается.

Украинская правда

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Темы: полицияКиевмедицина
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