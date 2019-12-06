Здоровье политзаключенного Гафарова очень ухудшилось: температура в камере не выше +10º

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Пятница, 6 декабря 2019, 16:02
Иллюстративное фото

У фигуранта второго симферопольского дела Хизб ут-Тахрир Джемиля Гафарова сильно ухудшилось здоровье в СИЗО №1 Симферополя, но оккупанты игнорируют запросы на оказание медицинской помощи.

Источник: "Крымская солидарность", омбудсмен Украины Людмила Денисова

Детали: Гафаров написал открытое заявление, которое опубликовал его адвокат Рифат Яхин. По словам политзаключенного, за последние несколько дней в камере резко похолодало; температура воздуха (в камере размером 3 на 8 метров, где содержится более десяти арестантов) не поднимается выше 10 градусов по Цельсию.

Из-за высокой влажности и переохлаждения в камере у Гафарова две недели назад появился кашель, позже начались осложнения, в частности отит левого уха.

Гафаров несколько раз писал заявление об оказании медпомощи, после чего ему были выданы ушные капли и антибиотики, однако медосмотр врачи так и не провели. Выданные препараты, по его словам, оказались малоэффективными, однако он продолжает минимальное лечение благодаря лекарствам, которые передали родные.

Кроме того, Гафаров жалуется на проблемы с легкими, хронические боли в сердце, почке, расстройство кишечника.

5 декабря во время обхода в СИЗО Гафаров даже не смог выйти из камеры, где содержится, на пересчет, поскольку очень плохо себя чувствовал.

Уполномоченный по правам человека в Украины Людмила Денисова обратилась к своей российской коллеге Татьяне Москальковой о проведении полного медицинского обследования и оказания соответствующей медицинской помощи незаконно осужденному Гафарову.

Украинская правда
Темы: политзаключенные заложники


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