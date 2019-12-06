В Германии начато расследование в отношении агентов ГРУ РФ Петрова и Боширова

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Пятница, 6 декабря 2019, 20:40

Федеральная прокуратура Германии и Федеральное управление уголовной полиции ФРГ ведут расследование против предполагаемых сотрудников Главного управления Генштаба РФ (ГРУ), известных под именами Александр Петров и Руслан Боширов, которых подозревают в отравлении двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании.

Источник: DW со ссылкой на немецкое издание Spiegel Online.

Детали: Согласно полученной журналистами информации, предполагаемые агенты российской военной разведки в 2014 году провели три дня в Германии, остановившись в районе Франкфурта-на-Майне. Кроме того, в немецком издании и расследовательской платформе Bellingcat полагают, что командир секретного подразделения ГРУ 29155, вероятно, имел контакты в ФРГ. Эту группу связывают как с покушением на Скрипалей, так и с другими нападениями на противников Кремля в Европе.

В частности, немецкие следственные органы проверяют подозрения о возможной причастности государственных органов России или Чечни к организации убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, застреленного 23 августа в берлинском парке Малый Тиргартен.

Что было раньше: Подозреваемый в убийстве Хангошвили был задержан. Им оказался россиянин Вадим Красиков.

Федеральные прокуроры Германии заявили о причастности российской разведки к убийству в Берлине Хангошвили.

Темы: Германия Росcия шпионаж Великобритания убийство


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