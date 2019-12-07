Самую большую за 30 лет партию кокаина обнаружили в Польше
Суббота, 7 декабря 2019, 02:41
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил об обнаружении почти двух тонн кокаина, его стоимость оценивается в более 500 миллионов долларов.
Источник: "Укринформ"
Детали: По его словам, попытку перенаправить "крупнейшую за 30 лет партию кокаина" обнаружили работники полиции и таможенной службы.
Сам кокаин был смешан с мелом в контейнере из Колумбии. Вес наркотиков составил 1850 килограмм.
На западе страны, в Великопольском воеводстве, была размещена лаборатория, которая и очищала кокаин от примесей мела. По словам главы полиции, это была самая современная лаборатория, которую видели польские правоохранители.
Украинская правда