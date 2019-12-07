Зеленский подтвердил намерение провести выборы на Донбассе осенью

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Суббота, 7 декабря 2019, 10:17

Президент Владимир Зеленский выступает за проведение выборов на территории ОРДЛО одновременно с общенациональными местными выборами осенью 2020 года.

Источник: выступление Зеленского в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу

Прямая речь: "Это правда. Потому что само ощущение того, что мы одна страна, и там наши люди, должно начинаться даже с этого момента. Выборы местные проводятся одновременно по законам Украины на всей территории Украины. Да, это наша идея".

Детали: Он добавил, что хотел ехать с ней на переговоры в "нормандском формате", "но все уже знают".

Что было раньше: 5 декабря помощник президента Украины Андрей Ермак на встрече с европейскими экспертами и аналитиками в Лондоне в Chatham House заявил, что украинская власть хочет провести выборы одновременно по всей территории Украины, включая оккупированными территориями.

Очередные местные выборы запланированы в Украине на 31 октября 2020 года.

Катерина Тищенко, УП
Темы: Зеленский виборы


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