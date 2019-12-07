После "нормандской встречи" Лавров обсудит Украины с Помпео – СМИ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник встретится с госсекретарем США Майком Помпео в Вашингтоне.

Источник: Washington Post со ссылкой на неназванных американский должностных лиц

Детали: Отмечается, что Помпео примет Лаврова для переговоров, после которых ожидается совместная пресс-конференция.

Чиновники сообщили, что Помпео и Лавров обсудят контроль над вооружением, ситуацию в Украине и Сирии и другие вопросы, связанные с напряженными отношениями США и России.

Справка: В понедельник, 9 декабря, состоится встреча лидеров Украины, РФ, Германии и Франции в Париже с целью урегулирования ситуации на Донбассе, а также двусторонние встречи лидеров этих государств.