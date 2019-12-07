После "нормандской встречи" Лавров обсудит Украины с Помпео – СМИ
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Суббота, 7 декабря 2019, 11:57
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник встретится с госсекретарем США Майком Помпео в Вашингтоне.
Источник: Washington Post со ссылкой на неназванных американский должностных лиц
Детали: Отмечается, что Помпео примет Лаврова для переговоров, после которых ожидается совместная пресс-конференция.
Чиновники сообщили, что Помпео и Лавров обсудят контроль над вооружением, ситуацию в Украине и Сирии и другие вопросы, связанные с напряженными отношениями США и России.
Справка: В понедельник, 9 декабря, состоится встреча лидеров Украины, РФ, Германии и Франции в Париже с целью урегулирования ситуации на Донбассе, а также двусторонние встречи лидеров этих государств.
Украинская правда
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