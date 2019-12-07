Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

После "нормандской встречи" Лавров обсудит Украины с Помпео – СМИ

Суббота, 7 декабря 2019, 10:57
После нормандской встречи Лавров обсудит Украины с Помпео – СМИ
ТАСС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник встретится с госсекретарем США Майком Помпео в Вашингтоне.

Источник: Washington Post со ссылкой на неназванных американский должностных лиц

Детали: Отмечается, что Помпео примет Лаврова для переговоров, после которых ожидается совместная пресс-конференция.

Чиновники сообщили, что Помпео и Лавров обсудят контроль над вооружением, ситуацию в Украине и Сирии и другие вопросы, связанные с напряженными отношениями США и России.

Справка: В понедельник, 9 декабря, состоится встреча лидеров Украины, РФ, Германии и Франции в Париже с целью урегулирования ситуации на Донбассе, а также двусторонние встречи лидеров этих государств.

Украинская правда
Темы: РосcияСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Все новости...
Росcия
Терехов: Предварительно есть "прилеты" в центре Харькова
В Харькове прогремели взрывы
Воздушники предупредили об угрозе применения россиянами баллистики и беспилотников
Последние новости
22:02
Обстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:45
фотоВо Львове произошел взрыв в частном доме – Садовый
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
Все новости...
Реклама: