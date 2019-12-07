Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Минске протестуют против интеграции с РФ

Суббота, 7 декабря 2019, 12:07
В Минске протестуют против интеграции с РФ
Радио Свобода

7 декабря в центре Минска проходят две акции протеста против "углубления интеграции" Беларуси и России.

Источник: Белорусская служба Радио Свобода

 
Все фото Радио Свобода

Детали: Ни одна акция не санкционирована белорусскими властями.

С 11:30 по местному времени несколько сотен людей встали по обе стороны вдоль проспекта Независимости в Минске: от главпочтамта до Государственного цирка.

После 12 часов до тысячи человек собрались на Октябрьской площади.

 

Сообщается, что после 12 произошла небольшая стычка: участники протеста пытались подняться на ступени Дворца республики, но сотрудники милиции и люди в штатском не пускали никого.

 
 

В 14 часов протестующие перешли с Октябрьской площади до площади Независимости. Милиция не мешала шествию, пока люди шли по проспекту Независимости.

В то же время, как сообщают российские СМИ, в субботу президент Белоруссии Александр Лукашенко находится в Сочи, где намерен встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БеларусьРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Все новости...
Беларусь
Президент уверен, что "вагнеровцы" не нападут из Беларуси
Зеленский провел совещание в Замке Любарта: обсуждали северную границу
Российских и белорусских спортсменов допустили к Азиатским играм-2023
Последние новости
22:02
Обстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:45
фотоВо Львове произошел взрыв в частном доме – Садовый
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
Все новости...
Реклама: