В Минске протестуют против интеграции с РФ

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Суббота, 7 декабря 2019, 13:07
Радио Свобода

7 декабря в центре Минска проходят две акции протеста против "углубления интеграции" Беларуси и России.

Источник: Белорусская служба Радио Свобода

 
Все фото Радио Свобода

Детали: Ни одна акция не санкционирована белорусскими властями.

С 11:30 по местному времени несколько сотен людей встали по обе стороны вдоль проспекта Независимости в Минске: от главпочтамта до Государственного цирка.

После 12 часов до тысячи человек собрались на Октябрьской площади.

 

Сообщается, что после 12 произошла небольшая стычка: участники протеста пытались подняться на ступени Дворца республики, но сотрудники милиции и люди в штатском не пускали никого.

 
 

В 14 часов протестующие перешли с Октябрьской площади до площади Независимости. Милиция не мешала шествию, пока люди шли по проспекту Независимости.

В то же время, как сообщают российские СМИ, в субботу президент Белоруссии Александр Лукашенко находится в Сочи, где намерен встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Темы: Беларусь Росcия


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