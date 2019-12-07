Представитель Украины вошел в руководящий орган "Венецианки"

Украинского юриста и политика Сергея Головатого избрали председателем подкомитета Венецианской комиссии по верховенству права.

Об этом "Европейской правде" в субботу стало известно от источника, знакомого с ходом заседания.

Таким образом Головатый вошел в состав руководящего органа Венецианской комиссии - Большого бюро.

Сергей Головатый стал членом Венецианской комиссии в 1995 году. Он возглавлял мониторинговый комитет ПАСЕ с 2008 по 2010 год.

Сергей Головатый был депутатом шести созывов Верховной Рады и дважды (1995 - 1997, 2005 - 2006) занимал должность министра юстиции Украины.