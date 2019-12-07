Вопрос Крыма не снимается с повестки дня – секретарь СНБО
Суббота, 7 декабря 2019, 15:32
Секретарь СНБО Алексей Данилов отмечает, что украинская власть не снимает с повестки дня вопрос Крыма.
Источник: комментарий Данилова журналистам после заседания СНБО в субботу
Прямая речь: "В нашей стране состоятся в следующем году местные выборы, и у нас есть большое желание, чтобы они состоялись на всей территории Украины. Я бы хотел, чтобы они прошли и в Крыму, но, к сожалению, пока это невозможно.
Но вопрос Крыма мы не снимаем с повестки дня, и вопрос Крыма для нас так же является ключевым. Мы свои земли, принадлежащих Украине, свою территориальную целостность будем защищать".
Катерина Тищенко, УП