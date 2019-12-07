Хакеры пытались "ломать" банковскую систему и сайт Зеленского - Данилов

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Суббота, 7 декабря 2019, 17:37

В течение месяца субъекты национальной системы кибербезопасности отбили 11 кибератак.

Источник: пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны, заявление секретаря СНБОУ Алексея Данилова на брифинге по итогам закрытого заседания СНБО, сообщает Интерфакс-Украина

Детали: Вопрос кибербезопасности был вынесен на рассмотрение членов СНБО в ходе заседания, сообщил Данилов.

Прямая речь Данилова: "Мы ежедневно чувствуем атаки с определенных территорий на наше киберпространство".

Детали: В частности, атакам подверглись банковская система и официальный сайт президента.

"Субъекты национальной системы кибербезопасности работают в режиме "24/7/365", отражая эти угрозы. Это оружие будущего, и президент Украины уделяет вопросу киберзащиты очень большое внимание. Если мы говорим о диджитализации и цифровизации государства, должны понимать, что эта цифра должна быть защищена", - отметил Данилов.

Украинская правда
Темы: СНБО хакеры интернет


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