Путин и Лукашено общались об углублении интеграции 5 часов

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Суббота, 7 декабря 2019, 20:23

Переговоры президентов РФ и Беларуси о перспективах углубления интеграции в рамках Союзного государства, проходивших в Сочи в резиденции Путина "Бочаров ручей", продолжались более 5 часов.

Источник: российский "Интерфакс", ТАСС, Твиттер журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова

Детали: Сообщается, что после завершения переговоров Лукашенко уехал из резиденции Путина без заявлений для прессы.

По данным СМИ, встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко длилась 5,5 часов.

"Первые 2 часа Путин и Лукашенко говорили с участием членов делегаций, затем во время обеда они разговаривали тет-а-тет. После беседы "с глазу на глаз" президенты вновь продолжили переговоры вместе с главами правительств России и Белоруссии Дмитрием Медведевым и Сергеем Румас, министрами обеих стран", - сообщает "Интерфакс".

Как сообщает ТАСС, перед началом переговоров Путин "отметил, что правительствами обеих стран за прошедшие годы проведена большая работа по интеграции и предложил всем участникам переговоров обсудить дальнейшие перспективы интеграционного процесса". 

Темы: Путин Лукашенко Росcия Беларусь


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