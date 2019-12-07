Переговоры президентов РФ и Беларуси о перспективах углубления интеграции в рамках Союзного государства, проходивших в Сочи в резиденции Путина "Бочаров ручей", продолжались более 5 часов.

Источник: российский "Интерфакс", ТАСС, Твиттер журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова

Детали: Сообщается, что после завершения переговоров Лукашенко уехал из резиденции Путина без заявлений для прессы.

По данным СМИ, встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко длилась 5,5 часов.

"Первые 2 часа Путин и Лукашенко говорили с участием членов делегаций, затем во время обеда они разговаривали тет-а-тет. После беседы "с глазу на глаз" президенты вновь продолжили переговоры вместе с главами правительств России и Белоруссии Дмитрием Медведевым и Сергеем Румас, министрами обеих стран", - сообщает "Интерфакс".

Как сообщает ТАСС, перед началом переговоров Путин "отметил, что правительствами обеих стран за прошедшие годы проведена большая работа по интеграции и предложил всем участникам переговоров обсудить дальнейшие перспективы интеграционного процесса".

Ранее сообщалось, что в ходе переговоров Лукашенко заявил, что Беларусь не просит у России дешевого газа или дешевой нефти, а предлагает обеспечить равные условия для предприятий.