В РФ заявили, что Путин и Лукашенко серьезно сблизили позиции и встретятся снова

Россия и Белоруссия "серьезно сблизили позиции" по вопросам нефти и газа в ходе переговоров президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, состоявшихся 7 декабря.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на министра экономического развития РФ Максима Орешкина

Детали: По словам Орешкина, 20 декабря президенты РФ и Беларуси проведут еще одну встречу, которая пройдет в Санкт-Петербурге.

Он сообщил, что с понедельника "на экспертном уровне начнется детальная проработка указаний, полученных в ходе переговоров, для того, чтобы сформулировать и погрузить в дорожные карты".

"Затем будем докладывать премьерам, будем докладывать президентам", - добавил Орешкин.

Ранее по итогам прошедших в Сочи переговоров он отметил сокращение спорных вопросов по интеграции в рамках Союзного государства России и Белоруссии.