Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Одесса: В связи с трагедией в Украине объявлен день траура

Суббота, 7 декабря 2019, 21:22
Одесса: В связи с трагедией в Украине объявлен день траура
фото - ГСЧС

В связи с пожаром в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в результате которой погибли восемь человек, 8 декабря в Украине объявлен день траура.

Источник: Указ президента Владимира Зеленского №892/2019, обнародованный на сайте главы государства

Дословно: "В связи с трагедией, произошедшей в г.Одесса результате пожара 4 декабря и привела к человеческим жертвам, с целью чествования памяти погибших постановляю объявить в Украине 8 декабря 2019 днем ​​траура".

Детали: Согласно документу, в день траура на всей территории Украины должны быть приспущены государственные флаги на домах и сооружениях органов госвласти, органов местного самоуправления, госпредприятий, учреждений и организаций, отменены развлекательно-концертные мероприятия и внесены соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач.

Напомним,

  • Пожар в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел 4 декабря.
  • По состоянию на вечер 7 декабря количество погибших в результате пожара достигло 8 человек.
  • В полиции Одесской области сообщили, что в уголовном производстве по факту пожара в колледже готовят сообщение о подозрении двум лицам.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОдессажертвыпожарЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Все новости...
Одесса
Залужный назначил нового начальника одесского военкомата
Зеленский: Оккупанты будут бояться приближаться к Крыму и нашим берегам Азовского моря
Зеленский приехал в Одессу
Последние новости
22:02
Обстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:45
фотоВо Львове произошел взрыв в частном доме – Садовый
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
Все новости...
Реклама: