Одесса: В связи с трагедией в Украине объявлен день траура
В связи с пожаром в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в результате которой погибли восемь человек, 8 декабря в Украине объявлен день траура.
Источник: Указ президента Владимира Зеленского №892/2019, обнародованный на сайте главы государства
Дословно: "В связи с трагедией, произошедшей в г.Одесса результате пожара 4 декабря и привела к человеческим жертвам, с целью чествования памяти погибших постановляю объявить в Украине 8 декабря 2019 днем траура".
Детали: Согласно документу, в день траура на всей территории Украины должны быть приспущены государственные флаги на домах и сооружениях органов госвласти, органов местного самоуправления, госпредприятий, учреждений и организаций, отменены развлекательно-концертные мероприятия и внесены соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач.
Напомним,
- Пожар в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел 4 декабря.
- По состоянию на вечер 7 декабря количество погибших в результате пожара достигло 8 человек.
- В полиции Одесской области сообщили, что в уголовном производстве по факту пожара в колледже готовят сообщение о подозрении двум лицам.