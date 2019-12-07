В связи с пожаром в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в результате которой погибли восемь человек, 8 декабря в Украине объявлен день траура.

Источник: Указ президента Владимира Зеленского №892/2019, обнародованный на сайте главы государства

Дословно: "В связи с трагедией, произошедшей в г.Одесса результате пожара 4 декабря и привела к человеческим жертвам, с целью чествования памяти погибших постановляю объявить в Украине 8 декабря 2019 днем ​​траура".

Детали: Согласно документу, в день траура на всей территории Украины должны быть приспущены государственные флаги на домах и сооружениях органов госвласти, органов местного самоуправления, госпредприятий, учреждений и организаций, отменены развлекательно-концертные мероприятия и внесены соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач.

Напомним,