Украинка стала чемпионкой мира по муай-тай

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Суббота, 7 декабря 2019, 22:46

Украинская спортсменка Елена Овчинникова стала чемпионкой мира муай-тай среди женщин по версии WBC.

Источник: PLAYPRO.media

Детали: Украинка победила французскую спортсменку, двукратную чемпионку мира по муай-тай Синди Сильвестр.

На старте поединка Овчинникова отправила Сильвестр в нокдаун и имела преимущество в последующих раундах.

Бой состоялся 7 декабря во Львове и продлился все 5 раундов, украинка победила решением судей.

 

Темы: спорт


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