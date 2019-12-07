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В оккупированном Крыму пригрозили "применить все средства" к участникам Марша достоинства

Суббота, 7 декабря 2019, 22:48
В оккупированном Крыму пригрозили применить все средства к участникам Марша достоинства

Глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов заявил, что к организаторам и участникам мирного шествия с материковой части Украины на аннексированный полуостров, как к нарушителям будут применены "все допустимые средства". 

Источник: ТАСС со ссылкой на комментарий Аксенова журналистам 

Дословно: "Все марши возможны только до нейтральной полосы, после нейтральной полосы, как и ко всем нарушителям границы, будут применены такие же законные меры. Советую законы России никому не нарушать, в том числе тем, кто на марши собирается", заявил Аксенов.

Он добавил, что согласно законодательству РФ, "для защиты границы будут использованы все средства".

Предыстория:

Ранее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров анонсировал подготовку и проведение международной ненасильственной мирной акции "Мир – против насилия и оккупации. Марш достоинства".

По словам Чубарова, формой проведения акции в Меджлисе видят организацию шествия с материковой части украинского государства в другую часть украинского государства – на Крымский полуостров. 

Также Меджлис намерен обратиться к ряду стран и международным организациям с призывом принять участие в марше.

Дату акции в Меджлисе анонсируют позже, поскольку подготовка "может занять не один и не два месяца", отметил Чубаров. 

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрыманнексияМеджлисЧубаров
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