Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ядерное разоружение: КНДР провела "очень важный тест" на полигоне, который обещала закрыть

Воскресенье, 8 декабря 2019, 10:58
Ядерное разоружение: КНДР провела очень важный тест на полигоне, который обещала закрыть

Северная Корея провела "очень важный тест" на месте запуска спутника "Сохэ" - полигоне для ракетных испытаний, который Пхеньян обещал закрыть.

Источник: АР со ссылкой на  государственные СМИ КНДР, "Радио Свобода"

Детали: В сообщении, которое появилось на фоне затянувшихся переговоров о денуклеаризации с США, отмечается об "успешном тесте большой значимости", однако не уточняется, что именно тестировалось.

"Результаты недавнего важного испытания будут иметь важное значение для изменения стратегической позиции КНДР в ближайшем будущем", - отмечается в сообщении госСМИ КНДР. 

В Министерстве обороны Южной Кореи заявили, что совместно с США мониторят деятельность на основных северокорейских объектах и скорее всего КНДР провела  статические испытания ракетного двигателя, а не запуск ракеты .

Эксперты отмечают, что статические испытания двигателя для новой ракеты на твердом или жидком топливе являются "громким сигналом о том, что может ждать мир после Нового года" - срока, установленного Северной Кореей для США в переговорах по денуклеаризации.

КНДР ожидает, что Штаты сменят политику настаивания на односторонней денуклеаризации Пхеньяна и требует отмены санкций. 

Накануне посол КНДР в ООН заявил, что в переговорах между США и КНДР вопрос денуклеаризации Корейского полуострова фигурировать не будет. 

В свою очередь президент США Дональд Трамп прокомментировал отказ КНДР обсуждать денуклеаризацию и заявил, что был бы "удивлен" недружественными действиями Пхеньяна.

"Я был бы удивлен, если бы Северная Корея повела враждебно ... Он (лидер КНДР Ким Чен Ын - ред.) Знает, что у меня скоро выборы. Не думаю, что он хочет вмешиваться в это, но увидим ... Думаю, он хотел бы, чтобы кое-что произошло. Отношения очень хорошие, но есть определенная неприязнь, безусловно", - сказал он. 

Темы: КНДРядерное оружиеСШАТрамп
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Все новости...
КНДР
КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности
КНДР заявляет, что во второй раз запускала свою новейшую баллистическую ракету
КНДР запустила очередную баллистическую ракету в Японское море
Последние новости
22:02
Обстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:45
фотоВо Львове произошел взрыв в частном доме – Садовый
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
Все новости...
Реклама: