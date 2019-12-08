Ядерное разоружение: КНДР провела "очень важный тест" на полигоне, который обещала закрыть

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Воскресенье, 8 декабря 2019, 11:58

Северная Корея провела "очень важный тест" на месте запуска спутника "Сохэ" - полигоне для ракетных испытаний, который Пхеньян обещал закрыть.

Источник: АР со ссылкой на  государственные СМИ, "Радио Свобода"

Детали: В сообщении, которое появилось на фоне затянувшихся переговоров о денуклеаризации с США, отмечается об "успешном тесте большой значимости", однако не уточняется, что именно тестировалось.

"Результаты недавнего важного испытания будут иметь важное значение для изменения стратегической позиции КНДР в ближайшем будущем", - отмечается в сообщении госСМИ КНДР. 

В Министерстве обороны Южной Кореи заявили, что совместно с США мониторят деятельность на основных северокорейских объектах и скорее всего КНДР провела  статические испытания ракетного двигателя, а не запуск ракеты .

Эксперты отмечают, что статические испытания двигателя для новой ракеты на твердом или жидком топливе являются "громким сигналом о том, что может ждать мир после Нового года" - срока, установленного Северной Кореей для США в переговорах по денуклеаризации.

КНДР ожидает, что Штаты сменят политику настаивания на односторонней денуклеаризации Пхеньяна и требует отмены санкций. 

Накануне посол КНДР в ООН заявил, что в переговорах между США и КНДР вопрос денуклеаризации Корейского полуострова фигурировать не будет. 

В свою очередь президент США Дональд Трамп прокомментировал отказ КНДР обсуждать денуклеаризацию и заявил, что был бы "удивлен" недружественными действиями Пхеньяна.

"Я был бы удивлен, если бы Северная Корея повела враждебно ... Он (лидер КНДР Ким Чен Ын - ред.) Знает, что у меня скоро выборы. Не думаю, что он хочет вмешиваться в это, но увидим ... Думаю, он хотел бы, чтобы кое-что произошло. Отношения очень хорошие, но есть определенная неприязнь, безусловно", - сказал он. 

Темы: КНДР ядерное оружие США Трамп


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