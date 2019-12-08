"Красные линии": во Львове на митинг вышло более тысячи человек

Во Львове более тысячи человек вышли на митинг с требованием "красных линий", которые не должен пересечь президент Владимир Зеленский на саммите в "нормандском формате" в понедельник.

Источник: Zaxid.net, Радио Свобода, Громадське, Укринформ

Детали: Как сообщает Zaxid.net, более тысячи львовян собрались на площади возле памятника Тарасу Шевченко. Они протестуют против разведения войск на линии разграничения и выступают против реализации "формулы Штайнмайера".

Вместе с тем, в Запорожье на площади Героев Революции состоялось вече, организованное местным Штабом сопротивления капитуляции.

Его участники принесли с собой плакаты с надписями "Нет капитуляции", "Нет двойному гражданству" и другие.

Акция в Запорожье Радио Свобода

Во время митинга были объявлены основные требования акции, среди которых соблюдение национальных интересов в ходе переговоров в "нормандском формате".

Как сообщает "Громадське", в Одессе к Всеукраинской акции "Красные линии для Зеленского" присоединилось около сотни человек. Они собрались возле памятника Дюку де Ришелье.

В Харькове более 200 харьковчан собрались на митинг. Участники держали флаги Украины и флаги Украинской повстанческой армии. К митингу присоединились представители политических партий "Свобода" и "Европейская солидарность".

Как сообщает "Укринформ", на площади Свободы в Херсоне, где находится админздание ОГА и облсовета, вблизи постамента с фотографиями земляков, погибших в АТО, на акцию "Красные линии" собралось более ста херсонцев.

Люди держали в руках самодельные плакаты "Нет капитуляции", государственные флаги Украины. Также участники акции пришли с флагами "Свободы", "Европейской солидарности", красно-черным флагом.

В Днепре возле здания облгосадминистрации также провели акцию протеста "Красные линии для Зеленского". На нее собрались около трех сотен человек с национальной символикой, сообщает Радио Свобода.

Акции "Красные линии для Зе" происходят 8 декабря в Киеве и других городах Украины. Их участники требуют от президента Владимира Зеленского не уступать интересы государства на переговорах в "нормандском формате" в Париже 9 декабря.