"Красные линии": во Львове на митинг вышло более тысячи человек

Во Львове более тысячи человек вышли на митинг с требованием "красных линий", которые не должен пересечь президент Владимир Зеленский на саммите в "нормандском формате" в понедельник.

Источник: Zaxid.net, Радио Свобода

Детали: Как сообщает Zaxid.net, более тысячи львовян собрались на площади возле памятника Тарасу Шевченко. Они протестуют против разведения войск на линии разграничения и выступают против реализации "формулы Штайнмайера".

Вместе с тем, в Запорожье на площади Героев Революции состоялось вече, организованное местным Штабом сопротивления капитуляции.

Его участники принесли с собой плакаты с надписями "Нет капитуляции", "Нет двойному гражданству" и другие.

Акция в Запорожье Радио Свобода

Во время митинга были объявлены основные требования акции, среди которых соблюдение национальных интересов в ходе переговоров в "нормандском формате".

Акции "Красные линии для Зе" происходят 8 декабря в Киеве и других городах Украины. Их участники требуют от президента Владимира Зеленского не уступать интересы государства на переговорах в "нормандском формате" в Париже 9 декабря.