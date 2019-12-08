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Стал известен график Зеленского во время "нормандского саммита"

Воскресенье, 8 декабря 2019, 18:00
Стал известен график Зеленского во время нормандского саммита
пресс-служба президента

Президент Украины Владимир Зеленский перед началом саммита "нормандской четверки" проведет встречу с лидерами Франции и Германии.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Согласно графику, предоставленному в офисе президента, Зеленский прибудет в Елисейский дворец в 14:55 по местному времени (15:55 по Киеву).

В 15:05 запланирована встреча Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а в 15:30 - с канцлером Германии Ангелой Меркель.

В графике, предоставленном ОПУ, нет встречи с Путиным, но в Кремле ранее сообщали о намерении российского президента провести короткую беседу с Зеленским.

Следует отметить, что официально двустороннюю встречу с Путиным анонсировала только немецкая сторона.

В 16:00 (17:00 по Киеву) должна начаться встреча лидеров стран-участниц "Нормандского формата", а на 18:45 запланирована встреча с представителями СМИ. Согласовано проведение совместной пресс-конференции четырех лидеров.

Напомним, встреча лидеров Германии, Франции, Украины и России состоится в Париже 9 декабря. Это - первый "нормандский саммит" с осени 2016 года.

Перед саммитом канцлер Германии Ангела Меркель проведет отдельные встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным.

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