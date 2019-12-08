На Банковой собирается митинг
1739 просмотров
Воскресенье, 8 декабря 2019, 19:06
К Офису президента на Банковой стягиваются люди. Планируется, что активисты разложат палатки и останутся там на ночь.
Источник: корреспондент "Украинской правды"
Детали: В 19:00 должен состояться митинг "Варта на Банковій".
За полчаса до начала акции активисты хотели поставить сцену напротив здания ОПУ, но им помешали правоохранители. Также правоохранители не пустили фуру с табличкой "Телевидение Украины", внутри которой находится каркас для шатра.
Акция приурочена к саммиту Нормандской четверки в понедельник, где предположительно президент Владимир Зеленский встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.
Организаторы и активисты хотят предупредить украинские власти о недопустимости капитулянтских решений в рамках Нормандского саммита.
Эльдар Сарахман, УП
powered by lun.ua