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На Банковой ставят палатки

Воскресенье, 8 декабря 2019, 18:06
На Банковой ставят палатки
Эльдар Сарахман, УП

К Офису президента на Банковой стягиваются люди. Активисты установили несколько палаток и намерены остаться на ночь.

Источник: корреспондент "Украинской правды"

 
Все фото Эльдара Сарахмана, УП

Детали: В 19:00 начался митинг "Варта на Банковій".

За полчаса до начала акции активисты хотели поставить сцену напротив здания ОПУ, но им помешали правоохранители. Также правоохранители не пустили фуру с табличкой "Телевидение Украины", внутри которой находится каркас для шатра.

Позже активистам удалось установить несколько шатров и палаток. Также принесли бочки и генераторы. Полиция не вмешивается.

 

По оценке корреспондента УП, на Банковой около 2 тысяч человек, но люди постоянно прибывают.

По состоянию на 21:00 обстановка на Банковой спокойная.

 
 

Участники акции привезли продукты и воду. Будут угощать кулешом, чаем и кофе.

 

Акция приурочена к саммиту Нормандской четверки в понедельник, где предположительно президент Владимир Зеленский встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

Организаторы и активисты хотят предупредить украинские власти о недопустимости капитулянтских решений в рамках Нормандского саммита.

Эльдар Сарахман, УП
Темы: акцииОфис президента
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